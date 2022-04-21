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В Крыму предотвратили теракт - РИА Новости, 21.04.2022
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В Крыму предотвратили теракт
В Крыму предотвратили теракт - РИА Новости, 21.04.2022
В Крыму предотвратили теракт
В Крыму задержали сторонника террористической группировки "Исламское государство"*, готовившего теракт на железной дороге, сообщила ФСБ. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T09:46
2022-04-21T10:07
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика крым
происшествия
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Крыму задержали сторонника террористической группировки "Исламское государство"*, готовившего теракт на железной дороге, сообщила ФСБ.Дома у террориста при обыске изъяли самодельную взрывчатку общей массой три килограмма, два электродетонатора, схему закладки бомбы под железнодорожное полотно, экстремистскую литературу, флаг и листовки батальона "Крым".Против задержанного возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту и незаконном хранении взрывных устройств.* Террористическая организация, запрещена в России
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, происшествия
09:46 21.04.2022 (обновлено: 10:07 21.04.2022)
 
В Крыму предотвратили теракт

ФСБ задержала в Симферополе сторонника ИГ*, готовившего теракт на железной дороге

© ФСБ РФЗадержание сторонника террористической группировки "Исламское государство"*, готовившего теракт на железной дороге. Кадр видео
Задержание сторонника террористической группировки Исламское государство*, готовившего теракт на железной дороге. Кадр видео
© ФСБ РФ
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Крыму задержали сторонника террористической группировки "Исламское государство"*, готовившего теракт на железной дороге, сообщила ФСБ.
"В городе Симферополе задержан гражданин Российской Федерации, сторонник МТО "Исламское государство"*, осуществлявший подготовку подрыва железнодорожных путей по указанию главарей крымско-татарского исламского добровольческого батальона "Крым", принимающего участие в боевых действиях против Вооруженных сил России на Украине", — говорится в релизе.
Дома у террориста при обыске изъяли самодельную взрывчатку общей массой три килограмма, два электродетонатора, схему закладки бомбы под железнодорожное полотно, экстремистскую литературу, флаг и листовки батальона "Крым".
Против задержанного возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту и незаконном хранении взрывных устройств.
* Террористическая организация, запрещена в России
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика КрымПроисшествия
 
 
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