https://ria.ru/20220421/terakt-1784635832.html

В Крыму предотвратили теракт

В Крыму предотвратили теракт - РИА Новости, 21.04.2022

В Крыму предотвратили теракт

В Крыму задержали сторонника террористической группировки "Исламское государство"*, готовившего теракт на железной дороге, сообщила ФСБ. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T09:46

2022-04-21T09:46

2022-04-21T10:07

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика крым

происшествия

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Крыму задержали сторонника террористической группировки "Исламское государство"*, готовившего теракт на железной дороге, сообщила ФСБ.Дома у террориста при обыске изъяли самодельную взрывчатку общей массой три килограмма, два электродетонатора, схему закладки бомбы под железнодорожное полотно, экстремистскую литературу, флаг и листовки батальона "Крым".Против задержанного возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту и незаконном хранении взрывных устройств.* Террористическая организация, запрещена в России

https://radiosputnik.ria.ru/20220418/fsb-1784058767.html

республика крым

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, происшествия