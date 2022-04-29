https://ria.ru/20220429/zaderzhanie-1786076142.html

В Карачаево-Черкесии задержали сторонника ИГ*, планировавшего теракт

В Карачаево-Черкесии задержали сторонника ИГ*, планировавшего теракт - РИА Новости, 29.04.2022

В Карачаево-Черкесии задержали сторонника ИГ*, планировавшего теракт

Спецслужбы задержали в Карачаевске исламиста, планировавшего теракт, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T09:51

2022-04-29T09:51

2022-04-29T10:52

россия

исламское государство

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Спецслужбы задержали в Карачаевске исламиста, планировавшего теракт, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.Дома у задержанного изъяли компоненты самодельного взрывного устройства и другие материалы, подтверждающие преступные намерения.Уголовное дело возбудили по статьям о приготовлении к теракту и участии в деятельности террористической организации.В управлении ФСБ по Карачаево-Черкесии РИА Новости сообщили, что суд арестовал задержанного на два месяца.*Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20220428/terakt-1785882944.html

россия

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания сторонника ИГ* в Карачаево-Черкессии ФСБ: в Карачаево-Черкесии задержан сторонник ИГ (запрещена в России), планировавший теракт на объекте органов власти и правопорядка, изъяли компоненты самодельной бомбы 2022-04-29T09:51 true PT2M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)