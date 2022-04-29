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В Карачаево-Черкесии задержали сторонника ИГ*, планировавшего теракт - РИА Новости, 29.04.2022
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В Карачаево-Черкесии задержали сторонника ИГ*, планировавшего теракт
В Карачаево-Черкесии задержали сторонника ИГ*, планировавшего теракт - РИА Новости, 29.04.2022
В Карачаево-Черкесии задержали сторонника ИГ*, планировавшего теракт
Спецслужбы задержали в Карачаевске исламиста, планировавшего теракт, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T09:51
2022-04-29T10:52
россия
исламское государство
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Спецслужбы задержали в Карачаевске исламиста, планировавшего теракт, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.Дома у задержанного изъяли компоненты самодельного взрывного устройства и другие материалы, подтверждающие преступные намерения.Уголовное дело возбудили по статьям о приготовлении к теракту и участии в деятельности террористической организации.В управлении ФСБ по Карачаево-Черкесии РИА Новости сообщили, что суд арестовал задержанного на два месяца.*Запрещенная в России террористическая группировка.
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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Кадры задержания сторонника ИГ* в Карачаево-Черкессии
ФСБ: в Карачаево-Черкесии задержан сторонник ИГ (запрещена в России), планировавший теракт на объекте органов власти и правопорядка, изъяли компоненты самодельной бомбы
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россия, исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
09:51 29.04.2022 (обновлено: 10:52 29.04.2022)
 
В Карачаево-Черкесии задержали сторонника ИГ*, планировавшего теракт

В Карачаево-Черкесии задержали сторонника ИГ*, планировавшего теракт

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Спецслужбы задержали в Карачаевске исламиста, планировавшего теракт, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"Пресечена деятельность сторонника запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство"*, планировавшего по указанию зарубежного эмиссара МТО совершение террористическою акта на одном из объектов органов власти и правопорядка", — говорится в сообщении.

Дома у задержанного изъяли компоненты самодельного взрывного устройства и другие материалы, подтверждающие преступные намерения.
Уголовное дело возбудили по статьям о приготовлении к теракту и участии в деятельности террористической организации.
В управлении ФСБ по Карачаево-Черкесии РИА Новости сообщили, что суд арестовал задержанного на два месяца.
*Запрещенная в России террористическая группировка.
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