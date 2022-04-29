https://ria.ru/20220429/zaderzhanie-1786076142.html
В Карачаево-Черкесии задержали сторонника ИГ*, планировавшего теракт
В Карачаево-Черкесии задержали сторонника ИГ*, планировавшего теракт - РИА Новости, 29.04.2022
В Карачаево-Черкесии задержали сторонника ИГ*, планировавшего теракт
Спецслужбы задержали в Карачаевске исламиста, планировавшего теракт, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T09:51
2022-04-29T09:51
2022-04-29T10:52
россия
исламское государство
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Спецслужбы задержали в Карачаевске исламиста, планировавшего теракт, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.Дома у задержанного изъяли компоненты самодельного взрывного устройства и другие материалы, подтверждающие преступные намерения.Уголовное дело возбудили по статьям о приготовлении к теракту и участии в деятельности террористической организации.В управлении ФСБ по Карачаево-Черкесии РИА Новости сообщили, что суд арестовал задержанного на два месяца.*Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20220428/terakt-1785882944.html
россия
РИА Новости
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786088259_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6621ebf59e23b4a6c8f38499fd91e323.jpg
Кадры задержания сторонника ИГ* в Карачаево-Черкессии
ФСБ: в Карачаево-Черкесии задержан сторонник ИГ (запрещена в России), планировавший теракт на объекте органов власти и правопорядка, изъяли компоненты самодельной бомбы
2022-04-29T09:51
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PT2M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
09:51 29.04.2022 (обновлено: 10:52 29.04.2022)
В Карачаево-Черкесии задержали сторонника ИГ*, планировавшего теракт
В Карачаево-Черкесии задержали сторонника ИГ*, планировавшего теракт
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Спецслужбы задержали в Карачаевске исламиста, планировавшего теракт, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"Пресечена деятельность сторонника запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство"*, планировавшего по указанию зарубежного эмиссара МТО совершение террористическою акта на одном из объектов органов власти и правопорядка", — говорится в сообщении.
Дома у задержанного изъяли компоненты самодельного взрывного устройства и другие материалы, подтверждающие преступные намерения.
Уголовное дело возбудили по статьям о приготовлении к теракту и участии в деятельности террористической организации.
В управлении ФСБ по Карачаево-Черкесии РИА Новости сообщили, что суд арестовал задержанного на два месяца.
*Запрещенная в России террористическая группировка.