https://ria.ru/20220825/zaderzhanie-1812000780.html
В Калининграде задержали сторонника "Азова"*, планировавшего теракт
В Калининграде задержали сторонника "Азова"*, планировавшего теракт - РИА Новости, 25.08.2022
В Калининграде задержали сторонника "Азова"*, планировавшего теракт
В Калининграде задержали сторонника "Азова"*, планировавшего устроить теракт на объектах Балтийского флота и в аэропорту, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T09:47
2022-08-25T09:47
2022-08-25T11:00
калининград
происшествия
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В Калининграде задержали сторонника "Азова"*, планировавшего устроить теракт на объектах Балтийского флота и в аэропорту, сообщил Центр общественных связей ФСБ.По информации ведомства, это местный житель 1967 года рождения, гражданин России."В городе Калининграде выявлен и задержан <… > приверженец <…> организации "Азов"*, вынашивавший намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении объектов Балтийского флота ВМФ России и военнослужащих, а также аэропорта "Храброво", — говорится в релизе.На его участке нашли в тайнике самодельную бомбу мощностью около пяти килограммов в тротиловом эквиваленте, переписку с активными участниками "Азова"*, агитационную литературу и символику запрещенной организации.Задержанный признался в преступлении. На видео, которое опубликовала спецслужба, он рассказывает, что представители полка "Азов"* вышли на него после того, как он написал на бот в Telegram- канале "Правда Геращенко"."Сказали, что нужно купить компоненты, я купил, для изготовления самодельного взрывного устройства для того, чтобы вывести из строя, взорвать объект, находящийся в поселке Переславское Зеленоградского района, это объект Балтийского флота", — рассказал мужчина.Против него возбудили уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Незаконное изготовление оружия".* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20220824/mvd-1811797622.html
https://ria.ru/20220822/dugina-1811335092.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры задержания россиянина, готовившего теракт в Калининградской области
ФСБ публикует видео задержания сторонника "Азова" (террористическая организация, запрещена в России), планировавшего теракт в Калининградской области.
Задержанный уже дал признательные показания.
2022-08-25T09:47
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининград, происшествия, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Калининград, Происшествия, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
09:47 25.08.2022 (обновлено: 11:00 25.08.2022)
В Калининграде задержали сторонника "Азова"*, планировавшего теракт
ФСБ предотвратила в Калининградской области готовившийся сторонником "Азова" теракт
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В Калининграде задержали сторонника "Азова"*, планировавшего устроить теракт на объектах Балтийского флота и в аэропорту, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
По информации ведомства, это местный житель 1967 года рождения, гражданин России.
"В городе Калининграде
выявлен и задержан <… > приверженец <…> организации "Азов"*, вынашивавший намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении объектов Балтийского флота ВМФ России
и военнослужащих, а также аэропорта "Храброво", — говорится в релизе.
На его участке нашли в тайнике самодельную бомбу мощностью около пяти килограммов в тротиловом эквиваленте, переписку с активными участниками "Азова"*, агитационную литературу и символику запрещенной организации.
Задержанный признался в преступлении. На видео, которое опубликовала спецслужба, он рассказывает, что представители полка "Азов"* вышли на него после того, как он написал на бот в Telegram- канале "Правда Геращенко".
"Сказали, что нужно купить компоненты, я купил, для изготовления самодельного взрывного устройства для того, чтобы вывести из строя, взорвать объект, находящийся в поселке Переславское Зеленоградского района, это объект Балтийского флота", — рассказал мужчина.
Против него возбудили уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Незаконное изготовление оружия".
* Запрещенная в России террористическая организация.