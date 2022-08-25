https://ria.ru/20220825/zaderzhanie-1812000780.html

В Калининграде задержали сторонника "Азова"*, планировавшего теракт

В Калининграде задержали сторонника "Азова"*, планировавшего теракт - РИА Новости, 25.08.2022

В Калининграде задержали сторонника "Азова"*, планировавшего теракт

В Калининграде задержали сторонника "Азова"*, планировавшего устроить теракт на объектах Балтийского флота и в аэропорту, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T09:47

2022-08-25T09:47

2022-08-25T11:00

калининград

происшествия

украина

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В Калининграде задержали сторонника "Азова"*, планировавшего устроить теракт на объектах Балтийского флота и в аэропорту, сообщил Центр общественных связей ФСБ.По информации ведомства, это местный житель 1967 года рождения, гражданин России."В городе Калининграде выявлен и задержан <… > приверженец <…> организации "Азов"*, вынашивавший намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении объектов Балтийского флота ВМФ России и военнослужащих, а также аэропорта "Храброво", — говорится в релизе.На его участке нашли в тайнике самодельную бомбу мощностью около пяти килограммов в тротиловом эквиваленте, переписку с активными участниками "Азова"*, агитационную литературу и символику запрещенной организации.Задержанный признался в преступлении. На видео, которое опубликовала спецслужба, он рассказывает, что представители полка "Азов"* вышли на него после того, как он написал на бот в Telegram- канале "Правда Геращенко"."Сказали, что нужно купить компоненты, я купил, для изготовления самодельного взрывного устройства для того, чтобы вывести из строя, взорвать объект, находящийся в поселке Переславское Зеленоградского района, это объект Балтийского флота", — рассказал мужчина.Против него возбудили уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Незаконное изготовление оружия".* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220824/mvd-1811797622.html

https://ria.ru/20220822/dugina-1811335092.html

калининград

украина

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания россиянина, готовившего теракт в Калининградской области ФСБ публикует видео задержания сторонника "Азова" (террористическая организация, запрещена в России), планировавшего теракт в Калининградской области. Задержанный уже дал признательные показания. 2022-08-25T09:47 true PT4M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

калининград, происшествия, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)