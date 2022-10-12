https://ria.ru/20221012/zaderzhanie-1823284244.html

В Брянске задержали украинского диверсанта

В Брянске задержали украинского диверсанта - РИА Новости, 12.10.2022

В Брянске задержали украинского диверсанта

Силовики предотвратили мощный взрыв на складском терминале в Брянске, по делу задержали гражданина Украины 1967 года рождения, сообщил ЦОС ФСБ. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T09:18

2022-10-12T09:18

2022-10-12T10:12

россия

происшествия

украина

киев

брянск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Силовики предотвратили мощный взрыв на складском терминале в Брянске, по делу задержали гражданина Украины 1967 года рождения, сообщил ЦОС ФСБ.Подозреваемый по заданию СБУ приехал из Киева транзитом через Эстонию в российский приграничный регион. На месте украинские спецслужбы подготовили для него тайник с компонентами взрывного устройства.На съемной квартире мужчина под контролем украинского взрывотехника собрал бомбу. Также он провел разведку на одном из складов транспортно-логистической компании.Подозреваемый раскаялся и сотрудничает со следствием.Открыто уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы".

https://ria.ru/20221012/most-1823280884.html

россия

украина

киев

брянск

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания подозреваемого в подготовке теракта на логистическом терминале в Брянске Видео задержания подозреваемого в подготовке теракта на логистическом терминале в Брянске 2022-10-12T09:18 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, украина, киев, брянск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины