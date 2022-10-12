https://ria.ru/20221012/zaderzhanie-1823284244.html
В Брянске задержали украинского диверсанта
В Брянске задержали украинского диверсанта - РИА Новости, 12.10.2022
В Брянске задержали украинского диверсанта
Силовики предотвратили мощный взрыв на складском терминале в Брянске, по делу задержали гражданина Украины 1967 года рождения, сообщил ЦОС ФСБ. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T09:18
2022-10-12T09:18
2022-10-12T10:12
россия
происшествия
украина
киев
брянск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Силовики предотвратили мощный взрыв на складском терминале в Брянске, по делу задержали гражданина Украины 1967 года рождения, сообщил ЦОС ФСБ.Подозреваемый по заданию СБУ приехал из Киева транзитом через Эстонию в российский приграничный регион. На месте украинские спецслужбы подготовили для него тайник с компонентами взрывного устройства.На съемной квартире мужчина под контролем украинского взрывотехника собрал бомбу. Также он провел разведку на одном из складов транспортно-логистической компании.Подозреваемый раскаялся и сотрудничает со следствием.Открыто уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы".
https://ria.ru/20221012/most-1823280884.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры задержания подозреваемого в подготовке теракта на логистическом терминале в Брянске
Видео задержания подозреваемого в подготовке теракта на логистическом терминале в Брянске
2022-10-12T09:18
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PT0M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, украина, киев, брянск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины
Россия, Происшествия, Украина, Киев, Брянск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины
09:18 12.10.2022 (обновлено: 10:12 12.10.2022)
В Брянске задержали украинского диверсанта
ФСБ задержала гражданина Украины при подготовке теракта на складском терминале в Брянске
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Силовики предотвратили мощный взрыв на складском терминале в Брянске, по делу задержали гражданина Украины 1967 года рождения, сообщил ЦОС ФСБ.
Подозреваемый по заданию СБУ
приехал из Киева
транзитом через Эстонию
в российский приграничный регион. На месте украинские спецслужбы подготовили для него тайник с компонентами взрывного устройства.
На съемной квартире мужчина под контролем украинского взрывотехника собрал бомбу. Также он провел разведку на одном из складов транспортно-логистической компании.
"Изъято изготовленное им на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты взрывное устройство массой около трех килограммов в тротиловом эквиваленте, а также средства связи для поддержания контакта с сотрудниками СБУ", — указали в ФСБ.
Подозреваемый раскаялся и сотрудничает со следствием.
Открыто уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы".