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В Брянске задержали украинского диверсанта - РИА Новости, 12.10.2022
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В Брянске задержали украинского диверсанта
В Брянске задержали украинского диверсанта - РИА Новости, 12.10.2022
В Брянске задержали украинского диверсанта
Силовики предотвратили мощный взрыв на складском терминале в Брянске, по делу задержали гражданина Украины 1967 года рождения, сообщил ЦОС ФСБ. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T09:18
2022-10-12T10:12
россия
происшествия
украина
киев
брянск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Силовики предотвратили мощный взрыв на складском терминале в Брянске, по делу задержали гражданина Украины 1967 года рождения, сообщил ЦОС ФСБ.Подозреваемый по заданию СБУ приехал из Киева транзитом через Эстонию в российский приграничный регион. На месте украинские спецслужбы подготовили для него тайник с компонентами взрывного устройства.На съемной квартире мужчина под контролем украинского взрывотехника собрал бомбу. Также он провел разведку на одном из складов транспортно-логистической компании.Подозреваемый раскаялся и сотрудничает со следствием.Открыто уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы".
https://ria.ru/20221012/most-1823280884.html
россия
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4.7
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Кадры задержания подозреваемого в подготовке теракта на логистическом терминале в Брянске
Видео задержания подозреваемого в подготовке теракта на логистическом терминале в Брянске
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россия, происшествия, украина, киев, брянск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины
Россия, Происшествия, Украина, Киев, Брянск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины
09:18 12.10.2022 (обновлено: 10:12 12.10.2022)
 
В Брянске задержали украинского диверсанта

ФСБ задержала гражданина Украины при подготовке теракта на складском терминале в Брянске

© ФСБ РоссииЗадержание гражданина Украины, который планировал теракт на транспортно-логистическом терминале в Брянске
Задержание гражданина Украины, который планировал теракт на транспортно-логистическом терминале в Брянске
© ФСБ России
Задержание гражданина Украины, который планировал теракт на транспортно-логистическом терминале в Брянске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Силовики предотвратили мощный взрыв на складском терминале в Брянске, по делу задержали гражданина Украины 1967 года рождения, сообщил ЦОС ФСБ.
Подозреваемый по заданию СБУ приехал из Киева транзитом через Эстонию в российский приграничный регион. На месте украинские спецслужбы подготовили для него тайник с компонентами взрывного устройства.
На съемной квартире мужчина под контролем украинского взрывотехника собрал бомбу. Также он провел разведку на одном из складов транспортно-логистической компании.
"Изъято изготовленное им на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты взрывное устройство массой около трех килограммов в тротиловом эквиваленте, а также средства связи для поддержания контакта с сотрудниками СБУ", — указали в ФСБ.
Подозреваемый раскаялся и сотрудничает со следствием.
Открыто уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы".
Железнодорожный состав с цистернами на Крымском мосту, на автомобильной части которого произошел подрыв грузового автомобиля - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
08:50
ФСБ установила организатора теракта на Крымском мосту
 
РоссияПроисшествияУкраинаКиевБрянскФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности Украины
 
 
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