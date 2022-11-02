https://ria.ru/20221102/terakt-1828709772.html
На Ставрополье предотвратили теракт
На Ставрополье предотвратили теракт - РИА Новости, 02.11.2022
На Ставрополье предотвратили теракт
Сотрудники УФСБ по Ставропольскому краю задержали местного жителя, подозреваемого в подготовке теракта, он собирался поджечь одно из административных зданий,... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T16:14
2022-11-02T16:14
2022-11-02T16:14
происшествия
ставропольский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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НАЛЬЧИК, 2 ноя – РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Ставропольскому краю задержали местного жителя, подозреваемого в подготовке теракта, он собирался поджечь одно из административных зданий, сообщает пресс-служба регионального УФСБ."УФСБ России по Ставропольскому краю задокументирована противоправная деятельность жителя города Ставрополя, причастного к приготовлению к совершению террористического акта на территории края", - говорится в сообщении.Отмечается, что подозреваемый, действуя по заданию представителей украинской националистической организации, планировал совершить поджог одного из административных зданий, расположенного на территории Ставропольского края."Злоумышленник изготовил самодельное зажигательное устройство, которое хранил в тайнике на территории лесного массива. Реализовать преступный умысел подозреваемому не удалось, в связи с задержанием сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю", - уточняет пресс-служба.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к теракту" УК РФ, подозреваемый задержан.
https://ria.ru/20221024/terakty-1826199175.html
ставропольский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставропольский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Ставропольский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На Ставрополье предотвратили теракт
ФСБ задержала на Ставрополье подозреваемого в подготовке поджога административного здания
НАЛЬЧИК, 2 ноя – РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Ставропольскому краю задержали местного жителя, подозреваемого в подготовке теракта, он собирался поджечь одно из административных зданий, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.
"УФСБ России
по Ставропольскому краю задокументирована противоправная деятельность жителя города Ставрополя
, причастного к приготовлению к совершению террористического акта на территории края", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемый, действуя по заданию представителей украинской националистической организации, планировал совершить поджог одного из административных зданий, расположенного на территории Ставропольского края.
"Злоумышленник изготовил самодельное зажигательное устройство, которое хранил в тайнике на территории лесного массива. Реализовать преступный умысел подозреваемому не удалось, в связи с задержанием сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю", - уточняет пресс-служба.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к теракту" УК РФ, подозреваемый задержан.