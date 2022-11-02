https://ria.ru/20221102/terakt-1828709772.html

На Ставрополье предотвратили теракт

На Ставрополье предотвратили теракт - РИА Новости, 02.11.2022

На Ставрополье предотвратили теракт

Сотрудники УФСБ по Ставропольскому краю задержали местного жителя, подозреваемого в подготовке теракта, он собирался поджечь одно из административных зданий,... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T16:14

2022-11-02T16:14

2022-11-02T16:14

происшествия

ставропольский край

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581705210_0:91:1119:720_1920x0_80_0_0_c03071017fe1d40f8bdb9f01d913d8f4.jpg

НАЛЬЧИК, 2 ноя – РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Ставропольскому краю задержали местного жителя, подозреваемого в подготовке теракта, он собирался поджечь одно из административных зданий, сообщает пресс-служба регионального УФСБ."УФСБ России по Ставропольскому краю задокументирована противоправная деятельность жителя города Ставрополя, причастного к приготовлению к совершению террористического акта на территории края", - говорится в сообщении.Отмечается, что подозреваемый, действуя по заданию представителей украинской националистической организации, планировал совершить поджог одного из административных зданий, расположенного на территории Ставропольского края."Злоумышленник изготовил самодельное зажигательное устройство, которое хранил в тайнике на территории лесного массива. Реализовать преступный умысел подозреваемому не удалось, в связи с задержанием сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю", - уточняет пресс-служба.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к теракту" УК РФ, подозреваемый задержан.

https://ria.ru/20221024/terakty-1826199175.html

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ставропольский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)