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В Карачаево-Черкесии предотвратили теракт - РИА Новости, 05.08.2022
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В Карачаево-Черкесии предотвратили теракт
В Карачаево-Черкесии предотвратили теракт - РИА Новости, 05.08.2022
В Карачаево-Черкесии предотвратили теракт
В Карачаево-Черкесии задержали сторонника "Правого сектора"*, готовившего теракт против органов власти и военных, сообщила ФСБ. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T09:48
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россия
карачаево-черкесская республика (кчр)
происшествия
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Карачаево-Черкесии задержали сторонника "Правого сектора"*, готовившего теракт против органов власти и военных, сообщила ФСБ.По указанию террористической организации молодой человек планировал взорвать прокуратуру и военкомат, а затем скрыться на Украине.У задержанного дома и в тайнике нашли две самодельные бомбы, каждая мощностью около трех килограммов в тротиловом эквиваленте, компоненты взрывных устройств, экстремистскую символику, схемы подходов к зданиям прокуратуры и военкомата, а также переписку с членами "Правого сектора"*.Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и участии в экстремистской организации.Также ФСБ опубликовала видеозапись задержания и допроса подозреваемого. Он утвердительно ответил на вопрос о планируемом теракте и рассказал подробности.Мужчина также признался, что затем собирался уехать на поезде в Белгород, где его должны были "забрать для вступления в "Правый сектор"*.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Кадры задержания и допроса обвиняемого в организации теракта в Черкесске
ФСБ после сообщения о предотвращении теракта в Черкесске публикует оперативное видео, в том числе признательные показания задержанного
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россия, карачаево-черкесская республика (кчр), происшествия
09:48 05.08.2022 (обновлено: 11:52 05.08.2022)
 
В Карачаево-Черкесии предотвратили теракт

ФСБ предотвратила теракт в КЧР, готовившийся пособником "Правого сектора" против военных

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Карачаево-Черкесии задержали сторонника "Правого сектора"*, готовившего теракт против органов власти и военных, сообщила ФСБ.
"В городе Черкесске выявлен и задержан местный житель, гражданин России 1992 года рождения, приверженец неонацистской идеологии, вынашивавший намерения по совершению террористических акций в отношении сотрудников республиканских правоохранительных органов и военнослужащих под патронажем организации "Правый сектор"*", — говорится в релизе.
По указанию террористической организации молодой человек планировал взорвать прокуратуру и военкомат, а затем скрыться на Украине.
У задержанного дома и в тайнике нашли две самодельные бомбы, каждая мощностью около трех килограммов в тротиловом эквиваленте, компоненты взрывных устройств, экстремистскую символику, схемы подходов к зданиям прокуратуры и военкомата, а также переписку с членами "Правого сектора"*.
Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и участии в экстремистской организации.
Также ФСБ опубликовала видеозапись задержания и допроса подозреваемого. Он утвердительно ответил на вопрос о планируемом теракте и рассказал подробности.
Мужчина также признался, что затем собирался уехать на поезде в Белгород, где его должны были "забрать для вступления в "Правый сектор"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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