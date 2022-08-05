https://ria.ru/20220805/terakt-1807403695.html

В Карачаево-Черкесии предотвратили теракт

В Карачаево-Черкесии предотвратили теракт - РИА Новости, 05.08.2022

В Карачаево-Черкесии предотвратили теракт

В Карачаево-Черкесии задержали сторонника "Правого сектора"*, готовившего теракт против органов власти и военных, сообщила ФСБ. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T09:48

2022-08-05T09:48

2022-08-05T11:52

россия

карачаево-черкесская республика (кчр)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807419964_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ab0023cda374d4d9014418802cae4711.jpg

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Карачаево-Черкесии задержали сторонника "Правого сектора"*, готовившего теракт против органов власти и военных, сообщила ФСБ.По указанию террористической организации молодой человек планировал взорвать прокуратуру и военкомат, а затем скрыться на Украине.У задержанного дома и в тайнике нашли две самодельные бомбы, каждая мощностью около трех килограммов в тротиловом эквиваленте, компоненты взрывных устройств, экстремистскую символику, схемы подходов к зданиям прокуратуры и военкомата, а также переписку с членами "Правого сектора"*.Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и участии в экстремистской организации.Также ФСБ опубликовала видеозапись задержания и допроса подозреваемого. Он утвердительно ответил на вопрос о планируемом теракте и рассказал подробности.Мужчина также признался, что затем собирался уехать на поезде в Белгород, где его должны были "забрать для вступления в "Правый сектор"*.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220729/arest-1805809464.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания и допроса обвиняемого в организации теракта в Черкесске ФСБ после сообщения о предотвращении теракта в Черкесске публикует оперативное видео, в том числе признательные показания задержанного 2022-08-05T09:48 true PT1M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, карачаево-черкесская республика (кчр), происшествия