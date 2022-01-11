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В Тверской области сторонника "М.К.У." задержали за подготовку терактов
В Тверской области сторонника "М.К.У." задержали за подготовку терактов - РИА Новости, 11.01.2022
В Тверской области сторонника "М.К.У." задержали за подготовку терактов
В Тверской области ФСБ предотвратила теракт молодежной неонацистской организации "М.К.У.". РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T11:50
2022-01-11T14:03
происшествия
украина
тверская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
telegram (приложение)
россия
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Тверской области ФСБ предотвратила теракт молодежной неонацистской организации "М.К.У."."Задержан житель Тверской области 2003 года рождения, осуществлявший по указанию Егора Краснова (лидер "М.К.У.", живет на Украине. — Прим. ред.) пропаганду идеологии массовых убийств, вовлечение в сообщество "М.К.У." новых членов, а также подготовку террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры", — говорится в релизе ведомства.Задержанный сознался в своих планах. "Егор Краснов хотел провести серию крупных терактов на территории России. Целью этих терактов было устрашение населения, чтобы все боялись &lt;...&gt; Я занимался модерированием интернет-каналов и телеграма. Мы привлекали, в том числе и несовершеннолетних, к нападениям", — сказал он.Кроме того, сотрудники нашли его переписку с Красновым в мессенджере и изъяли инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.Против мужчины возбудили уголовное дело об участии в экстремистском сообществе и приготовлении к теракту. Когда именно его задержали, не уточняется. Подозреваемого поместили в СИЗО.В отношении Краснова также завели уголовное дело — ему вменяют создание экстремистского сообщества (часть 1 статьи 282.1).Впервые о задержании сторонников "М.К.У." в России ФСБ сообщила в марте прошлого года: 13 неонацистов "взяли" в Геленджике, еще одного — в Ярославле. После этого спецслужба в течение года неоднократно сообщала о задержании экстремистов из этого сообщества в ряде других городов по всей России, от центра (Подмосковье) и юга (Анапа) до Дальнего Востока (Чита).Как рассказывал на опубликованном ведомством видео один из задержанных в Геленджике неонацистов, они получали от Егора Краснова с Украины инструкции о подготовке терактов и отрабатывали навыки на избиениях бездомных и представителей молодежных субкультур.
https://ria.ru/20211228/arest-1765888413.html
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Задержание сторонника неонацистской организации "М.К.У.". Видео ФСБ
В Тверской области ФСБ предотвратила теракт, который готовил сторонник молодежной неонацистской организации "М.К.У.". Задержанный сознался в своих планах. Кроме того, найдена его переписка с лидером организации Егором Красновым в Telegram и изъяты инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.
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происшествия, украина, тверская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram (приложение), россия
11:50 11.01.2022 (обновлено: 14:03 11.01.2022)
 
В Тверской области сторонника "М.К.У." задержали за подготовку терактов

Под Тверью задержали сторонника "М.К.У." за подготовку терактов

© РИА Новости / ФСБ РФЗадержание жителя Тверской области, сторонника молодежной неонацистской организации "М.К.У." Кадр видео
Задержание жителя Тверской области, сторонника молодежной неонацистской организации М.К.У. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Тверской области ФСБ предотвратила теракт молодежной неонацистской организации "М.К.У.".
"Задержан житель Тверской области 2003 года рождения, осуществлявший по указанию Егора Краснова (лидер "М.К.У.", живет на Украине. — Прим. ред.) пропаганду идеологии массовых убийств, вовлечение в сообщество "М.К.У." новых членов, а также подготовку террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры", — говорится в релизе ведомства.
Задержанный сознался в своих планах.
"Егор Краснов хотел провести серию крупных терактов на территории России. Целью этих терактов было устрашение населения, чтобы все боялись <...> Я занимался модерированием интернет-каналов и телеграма. Мы привлекали, в том числе и несовершеннолетних, к нападениям", — сказал он.
Кроме того, сотрудники нашли его переписку с Красновым в мессенджере и изъяли инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.
Против мужчины возбудили уголовное дело об участии в экстремистском сообществе и приготовлении к теракту. Когда именно его задержали, не уточняется. Подозреваемого поместили в СИЗО.
В отношении Краснова также завели уголовное дело — ему вменяют создание экстремистского сообщества (часть 1 статьи 282.1).
Полиция - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
28 декабря 2021, 18:09
Суд арестовал сторонника украинских неонацистов, сообщил источник
Впервые о задержании сторонников "М.К.У." в России ФСБ сообщила в марте прошлого года: 13 неонацистов "взяли" в Геленджике, еще одного — в Ярославле. После этого спецслужба в течение года неоднократно сообщала о задержании экстремистов из этого сообщества в ряде других городов по всей России, от центра (Подмосковье) и юга (Анапа) до Дальнего Востока (Чита).

Как рассказывал на опубликованном ведомством видео один из задержанных в Геленджике неонацистов, они получали от Егора Краснова с Украины инструкции о подготовке терактов и отрабатывали навыки на избиениях бездомных и представителей молодежных субкультур.
Сотрудники ФСБ РФ проводят задержание членов ячейки международной террористической организации Хизб yт-Тахрир аль-Ислами (запрещена в России) в Калужской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17 декабря 2021, 14:23
Сторонник "М.К.У." признался в подготовке убийства журналистки
 
ПроисшествияУкраинаТверская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Telegram (приложение)Россия
 
 
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