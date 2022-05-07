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В Москве задержали готовивших теракты ко Дню Победы сторонников неонацистов - РИА Новости, 08.05.2022
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В Москве задержали готовивших теракты ко Дню Победы сторонников неонацистов
В Москве задержали готовивших теракты ко Дню Победы сторонников неонацистов - РИА Новости, 08.05.2022
В Москве задержали готовивших теракты ко Дню Победы сторонников неонацистов
Силовики задержали в Москве сторонников неонацистской группировки "Маньяки Культ Убийства" (М.К.У.), которые планировали совершить теракты и массовые убийства... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-07T22:38
2022-05-08T01:50
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
россия
украина
день победы
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Силовики задержали в Москве сторонников неонацистской группировки "Маньяки Культ Убийства" (М.К.У.), которые планировали совершить теракты и массовые убийства на территории России ко Дню Победы, сообщили РИА Новости в ФСБ."Сотрудниками ФСБ и МВД России в Москве задержаны сторонники неонацистской группировки "Маньяки Культ Убийства" при попытке заживо сжечь бездомных с помощью коктейлей Молотова", — сказали в ведомстве.По данным ФСБ, подозреваемые выполняли задание лидера организации — украинца Егора Краснова."Видео с поджогом участники группы планировали распространить в интернете для устрашения населения и привлечения новых сторонников в организацию. Кроме того, радикалы причастны к серии нападений на мигрантов с использованием холодного оружия и специальных средств", — добавили в спецслужбе.По информации силовых структур, Егор Краснов курируется спецслужбами Украины, целью которых является постепенное втягивание молодежи в террористическую и экстремистскую деятельность, распространение неонацистской идеологии, а также дестабилизация работы российских органов власти путем совершения терактов и резонансных преступлений.В конце марта ФСБ сообщала о задержании 60 сторонников М.К.У. У них изъяли охотничье оружие и боеприпасы без необходимых лицензий, самодельное огнестрельное и холодное вооружение, средства связи, содержащие переписку с Красновым с фото- и видеозаписями акций "прямого действия", инструкциями по их проведению и вербовке.Впервые о задержании сторонников М.К.У. в России Федеральная служба безопасности сообщила в марте прошлого года: 13 неонацистов взяли в Геленджике, еще одного — в Ярославле. После этого спецслужба в течение года неоднократно сообщала о поимке экстремистов из этого сообщества в ряде других городов по всей России, от центра (Подмосковье) и юга (Анапа) до Дальнего Востока (Чита).В минувшем декабре ФСБ рассказала о задержании крупнейшей "партии" сторонников М.К.У. в разных городах — сразу 106 человек. Сам же Егор Краснов заочно арестован Басманным судом по обвинению в убийстве двух и более лиц.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия, россия, украина, день победы
22:38 07.05.2022 (обновлено: 01:50 08.05.2022)
 
В Москве задержали готовивших теракты ко Дню Победы сторонников неонацистов

ФСБ: В Москве задержали сторонников неонацистов, готовивших теракты ко Дню Победы

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Силовики задержали в Москве сторонников неонацистской группировки "Маньяки Культ Убийства" (М.К.У.), которые планировали совершить теракты и массовые убийства на территории России ко Дню Победы, сообщили РИА Новости в ФСБ.
"Сотрудниками ФСБ и МВД России в Москве задержаны сторонники неонацистской группировки "Маньяки Культ Убийства" при попытке заживо сжечь бездомных с помощью коктейлей Молотова", — сказали в ведомстве.
По данным ФСБ, подозреваемые выполняли задание лидера организации — украинца Егора Краснова.
"Видео с поджогом участники группы планировали распространить в интернете для устрашения населения и привлечения новых сторонников в организацию. Кроме того, радикалы причастны к серии нападений на мигрантов с использованием холодного оружия и специальных средств", — добавили в спецслужбе.
По информации силовых структур, Егор Краснов курируется спецслужбами Украины, целью которых является постепенное втягивание молодежи в террористическую и экстремистскую деятельность, распространение неонацистской идеологии, а также дестабилизация работы российских органов власти путем совершения терактов и резонансных преступлений.
В конце марта ФСБ сообщала о задержании 60 сторонников М.К.У. У них изъяли охотничье оружие и боеприпасы без необходимых лицензий, самодельное огнестрельное и холодное вооружение, средства связи, содержащие переписку с Красновым с фото- и видеозаписями акций "прямого действия", инструкциями по их проведению и вербовке.
Впервые о задержании сторонников М.К.У. в России Федеральная служба безопасности сообщила в марте прошлого года: 13 неонацистов взяли в Геленджике, еще одного — в Ярославле. После этого спецслужба в течение года неоднократно сообщала о поимке экстремистов из этого сообщества в ряде других городов по всей России, от центра (Подмосковье) и юга (Анапа) до Дальнего Востока (Чита).
В минувшем декабре ФСБ рассказала о задержании крупнейшей "партии" сторонников М.К.У. в разных городах — сразу 106 человек. Сам же Егор Краснов заочно арестован Басманным судом по обвинению в убийстве двух и более лиц.
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