https://ria.ru/20220323/terakt-1779675245.html

Спецслужбы предотвратили теракт на объекте ФСИН в Норильске

Спецслужбы предотвратили теракт на объекте ФСИН в Норильске - РИА Новости, 23.03.2022

Спецслужбы предотвратили теракт на объекте ФСИН в Норильске

Спецслужбы пресекли подготовку теракта на объекте Федеральной службы исполнения наказаний в Норильске, задержан сторонник "Исламского государства"*, сообщили в... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T16:34

2022-03-23T16:34

2022-03-23T17:32

происшествия

норильск

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Спецслужбы пресекли подготовку теракта на объекте Федеральной службы исполнения наказаний в Норильске, задержан сторонник "Исламского государства"*, сообщили в пресс-службах Следственного комитета и ФСБ.По информации ведомств, 25-летнего жителя Норильска подозревают по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности"."С использованием самодельного взрывного устройства он планировал совершить террористический акт на одном из объектов Федеральной службы исполнения наказаний Красноярского края. <…> В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — добавили в СК.В ведомствах уточнили, что 23 и 24 февраля молодой человек опубликовал в своем телеграм-сообществе собственное фото на фоне флага ИГ* и видео с призывами к терактам.При обыске у него изъяли два самодельных взрывных устройства, флаг террористической организации и рукописный текст с присягой на верность ее главарю.В ФСБ отметили, что в ходе расследования дадут оценку действиям подозреваемого по подготовке к террористическому акту и незаконному изготовлению взрывных устройств.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220227/terakty-1775391238.html

норильск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, норильск