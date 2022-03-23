https://ria.ru/20220323/terakt-1779675245.html
Спецслужбы предотвратили теракт на объекте ФСИН в Норильске
Спецслужбы предотвратили теракт на объекте ФСИН в Норильске - РИА Новости, 23.03.2022
Спецслужбы предотвратили теракт на объекте ФСИН в Норильске
Спецслужбы пресекли подготовку теракта на объекте Федеральной службы исполнения наказаний в Норильске, задержан сторонник "Исламского государства"*, сообщили в... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T16:34
2022-03-23T16:34
2022-03-23T17:32
происшествия
норильск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757077_345:377:3315:2048_1920x0_80_0_0_52a8ef3e41d61d74aa28cf524e22d211.jpg
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Спецслужбы пресекли подготовку теракта на объекте Федеральной службы исполнения наказаний в Норильске, задержан сторонник "Исламского государства"*, сообщили в пресс-службах Следственного комитета и ФСБ.По информации ведомств, 25-летнего жителя Норильска подозревают по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности"."С использованием самодельного взрывного устройства он планировал совершить террористический акт на одном из объектов Федеральной службы исполнения наказаний Красноярского края. <…> В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — добавили в СК.В ведомствах уточнили, что 23 и 24 февраля молодой человек опубликовал в своем телеграм-сообществе собственное фото на фоне флага ИГ* и видео с призывами к терактам.При обыске у него изъяли два самодельных взрывных устройства, флаг террористической организации и рукописный текст с присягой на верность ее главарю.В ФСБ отметили, что в ходе расследования дадут оценку действиям подозреваемого по подготовке к террористическому акту и незаконному изготовлению взрывных устройств.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220227/terakty-1775391238.html
норильск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757077_584:0:3315:2048_1920x0_80_0_0_85ffe02d05967dde295b2796dc6f8ae0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, норильск
16:34 23.03.2022 (обновлено: 17:32 23.03.2022)
Спецслужбы предотвратили теракт на объекте ФСИН в Норильске
СК и ФСБ предотвратили теракт, спланированный сторонником ИГ на объекте ФСИН в Норильске
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Спецслужбы пресекли подготовку теракта на объекте Федеральной службы исполнения наказаний в Норильске, задержан сторонник "Исламского государства"*, сообщили в пресс-службах Следственного комитета и ФСБ.
По информации ведомств, 25-летнего жителя Норильска
подозревают по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".
"С использованием самодельного взрывного устройства он планировал совершить террористический акт на одном из объектов Федеральной службы исполнения наказаний Красноярского края
. <…> В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — добавили в СК
.
В ведомствах уточнили, что 23 и 24 февраля молодой человек опубликовал в своем телеграм-сообществе собственное фото на фоне флага ИГ* и видео с призывами к терактам.
При обыске у него изъяли два самодельных взрывных устройства, флаг террористической организации и рукописный текст с присягой на верность ее главарю.
В ФСБ отметили, что в ходе расследования дадут оценку действиям подозреваемого по подготовке к террористическому акту и незаконному изготовлению взрывных устройств.
* Террористическая организация, запрещенная в России.