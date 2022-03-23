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Спецслужбы предотвратили теракт на объекте ФСИН в Норильске - РИА Новости, 23.03.2022
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Спецслужбы предотвратили теракт на объекте ФСИН в Норильске
Спецслужбы предотвратили теракт на объекте ФСИН в Норильске - РИА Новости, 23.03.2022
Спецслужбы предотвратили теракт на объекте ФСИН в Норильске
Спецслужбы пресекли подготовку теракта на объекте Федеральной службы исполнения наказаний в Норильске, задержан сторонник "Исламского государства"*, сообщили в... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T16:34
2022-03-23T17:32
происшествия
норильск
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Спецслужбы пресекли подготовку теракта на объекте Федеральной службы исполнения наказаний в Норильске, задержан сторонник "Исламского государства"*, сообщили в пресс-службах Следственного комитета и ФСБ.По информации ведомств, 25-летнего жителя Норильска подозревают по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности"."С использованием самодельного взрывного устройства он планировал совершить террористический акт на одном из объектов Федеральной службы исполнения наказаний Красноярского края. &lt;…&gt; В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — добавили в СК.В ведомствах уточнили, что 23 и 24 февраля молодой человек опубликовал в своем телеграм-сообществе собственное фото на фоне флага ИГ* и видео с призывами к терактам.При обыске у него изъяли два самодельных взрывных устройства, флаг террористической организации и рукописный текст с присягой на верность ее главарю.В ФСБ отметили, что в ходе расследования дадут оценку действиям подозреваемого по подготовке к террористическому акту и незаконному изготовлению взрывных устройств.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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происшествия, норильск
16:34 23.03.2022 (обновлено: 17:32 23.03.2022)
 
Спецслужбы предотвратили теракт на объекте ФСИН в Норильске

СК и ФСБ предотвратили теракт, спланированный сторонником ИГ на объекте ФСИН в Норильске

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Служебный автомобиль Следственного комитета Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Спецслужбы пресекли подготовку теракта на объекте Федеральной службы исполнения наказаний в Норильске, задержан сторонник "Исламского государства"*, сообщили в пресс-службах Следственного комитета и ФСБ.
По информации ведомств, 25-летнего жителя Норильска подозревают по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".
"С использованием самодельного взрывного устройства он планировал совершить террористический акт на одном из объектов Федеральной службы исполнения наказаний Красноярского края. <…> В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — добавили в СК.
В ведомствах уточнили, что 23 и 24 февраля молодой человек опубликовал в своем телеграм-сообществе собственное фото на фоне флага ИГ* и видео с призывами к терактам.
При обыске у него изъяли два самодельных взрывных устройства, флаг террористической организации и рукописный текст с присягой на верность ее главарю.
В ФСБ отметили, что в ходе расследования дадут оценку действиям подозреваемого по подготовке к террористическому акту и незаконному изготовлению взрывных устройств.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 16:15
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2021-2022 годах
 
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