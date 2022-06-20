https://ria.ru/20220620/fsb-1796695203.html
В Чите задержали исламиста, планировавшего теракт
В Чите задержали исламиста, планировавшего теракт - РИА Новости, 20.06.2022
В Чите задержали исламиста, планировавшего теракт
В Чите задержали сторонника организации "Тахрир Аш-Шам"*, планировавшего теракт против силовиков, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T11:47
2022-06-20T11:47
2022-06-20T12:57
россия
забайкальский край
чита
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В Чите задержали сторонника организации "Тахрир Аш-Шам"*, планировавшего теракт против силовиков, сообщили в ФСБ."ФСБ России в Чите задержан сторонник МТО "Хайат Тахрир Аш-Шам"* <…> гражданин России, планировавший совершить в Забайкальском крае террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных органов. После совершения теракта он собирался выехать в Сирию для участия в боевых действиях в составе террористических группировок", — отметили там.У задержанного изъяли два самодельных взрывных устройства с поражающими элементами общей массой 400 граммов в тротиловом эквиваленте, самодельный детонатор, три гранаты, охолощенные образцы автомата АК 103 и пистолета Макарова, переделанные под стрельбу боевыми патронами, а также большое количество боеприпасов и запрещенная религиозная литература."Фигурант в содеянном раскаялся и сотрудничает со следствием", — рассказали в ведомстве.Против мужчины возбудили дело по статьям о приготовлении к теракту; прохождении обучения для ведения террористической деятельности; незаконном приобретении, сбыте и хранении оружия и боеприпасов; незаконном приобретении, сбыте и хранении взрывчатых веществ; незаконном изготовлении, переделке или ремонте огнестрельного оружия и боеприпасов.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20220617/terakty-1796064067.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры задержания исламиста, готовившего теракт в Забайкальском крае
ФСБ задержала террориста, готовившего теракт в Забайкальском крае
2022-06-20T11:47
true
PT1M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, забайкальский край, чита, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
11:47 20.06.2022 (обновлено: 12:57 20.06.2022)
В Чите задержали исламиста, планировавшего теракт
В Чите сотрудники ФСБ задержали исламиста, планировавшего теракт
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В Чите задержали сторонника организации "Тахрир Аш-Шам"*, планировавшего теракт против силовиков, сообщили в ФСБ.
"ФСБ России
в Чите
задержан сторонник МТО "Хайат Тахрир Аш-Шам"* <…> гражданин России, планировавший совершить в Забайкальском крае
террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных органов. После совершения теракта он собирался выехать в Сирию
для участия в боевых действиях в составе террористических группировок", — отметили там.
У задержанного изъяли два самодельных взрывных устройства с поражающими элементами общей массой 400 граммов в тротиловом эквиваленте, самодельный детонатор, три гранаты, охолощенные образцы автомата АК 103 и пистолета Макарова, переделанные под стрельбу боевыми патронами, а также большое количество боеприпасов и запрещенная религиозная литература.
"Фигурант в содеянном раскаялся и сотрудничает со следствием", — рассказали в ведомстве.
Против мужчины возбудили дело по статьям о приготовлении к теракту; прохождении обучения для ведения террористической деятельности; незаконном приобретении, сбыте и хранении оружия и боеприпасов; незаконном приобретении, сбыте и хранении взрывчатых веществ; незаконном изготовлении, переделке или ремонте огнестрельного оружия и боеприпасов.
* Запрещенная в России террористическая организация.