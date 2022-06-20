https://ria.ru/20220620/fsb-1796695203.html

В Чите задержали исламиста, планировавшего теракт

В Чите задержали исламиста, планировавшего теракт - РИА Новости, 20.06.2022

В Чите задержали исламиста, планировавшего теракт

В Чите задержали сторонника организации "Тахрир Аш-Шам"*, планировавшего теракт против силовиков, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T11:47

2022-06-20T11:47

2022-06-20T12:57

россия

забайкальский край

чита

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В Чите задержали сторонника организации "Тахрир Аш-Шам"*, планировавшего теракт против силовиков, сообщили в ФСБ."ФСБ России в Чите задержан сторонник МТО "Хайат Тахрир Аш-Шам"* <…> гражданин России, планировавший совершить в Забайкальском крае террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных органов. После совершения теракта он собирался выехать в Сирию для участия в боевых действиях в составе террористических группировок", — отметили там.У задержанного изъяли два самодельных взрывных устройства с поражающими элементами общей массой 400 граммов в тротиловом эквиваленте, самодельный детонатор, три гранаты, охолощенные образцы автомата АК 103 и пистолета Макарова, переделанные под стрельбу боевыми патронами, а также большое количество боеприпасов и запрещенная религиозная литература."Фигурант в содеянном раскаялся и сотрудничает со следствием", — рассказали в ведомстве.Против мужчины возбудили дело по статьям о приготовлении к теракту; прохождении обучения для ведения террористической деятельности; незаконном приобретении, сбыте и хранении оружия и боеприпасов; незаконном приобретении, сбыте и хранении взрывчатых веществ; незаконном изготовлении, переделке или ремонте огнестрельного оружия и боеприпасов.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220617/terakty-1796064067.html

россия

забайкальский край

чита

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания исламиста, готовившего теракт в Забайкальском крае ФСБ задержала террориста, готовившего теракт в Забайкальском крае 2022-06-20T11:47 true PT1M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, забайкальский край, чита, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия