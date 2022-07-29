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В Липецке предотвратили теракт, который готовил "Правый сектор"* - РИА Новости, 29.07.2022
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В Липецке предотвратили теракт, который готовил "Правый сектор"*
В Липецке предотвратили теракт, который готовил "Правый сектор"* - РИА Новости, 29.07.2022
В Липецке предотвратили теракт, который готовил "Правый сектор"*
Российские спецслужбы предотвратили террористический акт в Липецке, который готовили боевики "Правого сектора"*, сообщила ФСБ. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T09:50
2022-07-29T14:49
происшествия
россия
липецкая область
украина
правый сектор
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российские спецслужбы предотвратили террористический акт в Липецке, который готовили боевики "Правого сектора"*, сообщила ФСБ.Как следует из опубликованного ФСБ видео допроса, диверсанты собирались устроить взрыв на автостанции."В городе Липецк на автостанции "Сокол" я должен был совершить террористические акты по указанию руководства "Правого сектора"* с помощью СВУ", — сказал задержанный.Установлено, что граждане Украины оставляли сумки и пакеты на остановках, вокзалах и в других общественных местах, чтобы проверить бдительность силовиков.Они прошли подготовку у иностранных инструкторов по проведению диверсий и разведки в учебном центре Вооруженных сил Украины "Десна".Сотрудники ФСБ нашли в тайнике задержанных компоненты бомбы, их намерения подтвердила переписка с другими членам "Правого сектора"*.Уголовные дела открыли по статьям о "Приготовлении к теракту", "Участии в экстремистской деятельности" и "Незаконном хранении взрывчатых веществ".* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220418/terakty-1784040170.html
россия
липецкая область
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происшествия, россия, липецкая область, украина, правый сектор
09:50 29.07.2022 (обновлено: 14:49 29.07.2022)
 
В Липецке предотвратили теракт, который готовил "Правый сектор"*

В Липецке ФСБ задержала готовивших теракт на автостанции диверсантов от "Правого сектора"

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ России
Сотрудники ФСБ России - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российские спецслужбы предотвратили террористический акт в Липецке, который готовили боевики "Правого сектора"*, сообщила ФСБ.
"В селе Горицы Добровского района Липецкой области задержаны ранее прибывшие в Россию трое граждан Украины: мужчина 1988 года рождения (главарь, ранее неоднократно судимый за педофилию) и две женщины 1986 года рождения и 1978 года рождения, входящие в состав диверсионно-разведывательной группы, созданной "Правым сектором"* под патронажем Службы безопасности Украины", — говорится в релизе.
Как следует из опубликованного ФСБ видео допроса, диверсанты собирались устроить взрыв на автостанции.
"В городе Липецк на автостанции "Сокол" я должен был совершить террористические акты по указанию руководства "Правого сектора"* с помощью СВУ", — сказал задержанный.
Установлено, что граждане Украины оставляли сумки и пакеты на остановках, вокзалах и в других общественных местах, чтобы проверить бдительность силовиков.
Они прошли подготовку у иностранных инструкторов по проведению диверсий и разведки в учебном центре Вооруженных сил Украины "Десна".
Сотрудники ФСБ нашли в тайнике задержанных компоненты бомбы, их намерения подтвердила переписка с другими членам "Правого сектора"*.
Уголовные дела открыли по статьям о "Приготовлении к теракту", "Участии в экстремистской деятельности" и "Незаконном хранении взрывчатых веществ".
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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