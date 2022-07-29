https://ria.ru/20220729/terakt-1805773476.html

В Липецке предотвратили теракт, который готовил "Правый сектор"*

В Липецке предотвратили теракт, который готовил "Правый сектор"* - РИА Новости, 29.07.2022

В Липецке предотвратили теракт, который готовил "Правый сектор"*

Российские спецслужбы предотвратили террористический акт в Липецке, который готовили боевики "Правого сектора"*, сообщила ФСБ. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T09:50

2022-07-29T09:50

2022-07-29T14:49

происшествия

россия

липецкая область

украина

правый сектор

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российские спецслужбы предотвратили террористический акт в Липецке, который готовили боевики "Правого сектора"*, сообщила ФСБ.Как следует из опубликованного ФСБ видео допроса, диверсанты собирались устроить взрыв на автостанции."В городе Липецк на автостанции "Сокол" я должен был совершить террористические акты по указанию руководства "Правого сектора"* с помощью СВУ", — сказал задержанный.Установлено, что граждане Украины оставляли сумки и пакеты на остановках, вокзалах и в других общественных местах, чтобы проверить бдительность силовиков.Они прошли подготовку у иностранных инструкторов по проведению диверсий и разведки в учебном центре Вооруженных сил Украины "Десна".Сотрудники ФСБ нашли в тайнике задержанных компоненты бомбы, их намерения подтвердила переписка с другими членам "Правого сектора"*.Уголовные дела открыли по статьям о "Приготовлении к теракту", "Участии в экстремистской деятельности" и "Незаконном хранении взрывчатых веществ".* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220418/terakty-1784040170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, липецкая область, украина, правый сектор