https://ria.ru/20220512/zaderzhanie-1788052258.html

В Курске предотвратили теракт, готовившийся украинскими спецслужбами

В Курске предотвратили теракт, готовившийся украинскими спецслужбами - РИА Новости, 12.05.2022

В Курске предотвратили теракт, готовившийся украинскими спецслужбами

В Курской области задержали местного жителя, который готовил теракт совместно с СБУ, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T09:54

2022-05-12T09:54

2022-05-12T10:48

происшествия

криминал

курская область

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В Курской области задержали местного жителя, который готовил теракт совместно с СБУ, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.Указано, что ФСБ провела операцию совместно с МВД. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту.У задержанного дома нашли два самодельных взрывных устройства, травматическое оружие с патронами и нацистскую литературу.На опубликованном ФСБ видео мужчина рассказал, что должен был по указанию украинских спецслужб наблюдать за воинскими частями и перемещением военной техники в Курской области. Кроме того, ему "поступило указание произвести серию взрывов для дестабилизации обстановки и нагнетания паники среди населения".Сотрудник СБУ обещал задержанному "обеспечить коридор через границу" для перехода на территорию Украины после терактов.Накануне в ФСБ также сообщали о задержании в Калининграде сторонника украинской экстремистской организации "Правый сектор"*, запрещенной в России, который готовил теракт ко Дню Победы.В ведомстве отметили, что после теракта мужчина планировал отправиться на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. У задержанного изъяли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и атрибутику с символикой организации.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском Минобороны назвали освобождение Донбасса.*Организация признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20220511/arest-1787888996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание подозреваемого в подготовке теракта в Курской области. Видео ФСБ РФ В Курской области задержали местного жителя, который готовил теракт совместно со спецслужбами Украины, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. 2022-05-12T09:54 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, криминал, курская область, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)