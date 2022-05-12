https://ria.ru/20220512/zaderzhanie-1788052258.html
В Курске предотвратили теракт, готовившийся украинскими спецслужбами
В Курске предотвратили теракт, готовившийся украинскими спецслужбами - РИА Новости, 12.05.2022
В Курске предотвратили теракт, готовившийся украинскими спецслужбами
В Курской области задержали местного жителя, который готовил теракт совместно с СБУ, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T09:54
2022-05-12T09:54
2022-05-12T10:48
происшествия
криминал
курская область
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В Курской области задержали местного жителя, который готовил теракт совместно с СБУ, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.Указано, что ФСБ провела операцию совместно с МВД. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту.У задержанного дома нашли два самодельных взрывных устройства, травматическое оружие с патронами и нацистскую литературу.На опубликованном ФСБ видео мужчина рассказал, что должен был по указанию украинских спецслужб наблюдать за воинскими частями и перемещением военной техники в Курской области. Кроме того, ему "поступило указание произвести серию взрывов для дестабилизации обстановки и нагнетания паники среди населения".Сотрудник СБУ обещал задержанному "обеспечить коридор через границу" для перехода на территорию Украины после терактов.Накануне в ФСБ также сообщали о задержании в Калининграде сторонника украинской экстремистской организации "Правый сектор"*, запрещенной в России, который готовил теракт ко Дню Победы.В ведомстве отметили, что после теракта мужчина планировал отправиться на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. У задержанного изъяли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и атрибутику с символикой организации.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском Минобороны назвали освобождение Донбасса.*Организация признана экстремистской и запрещена в России
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788061378_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c0813f9f3575ac3874fd6ac378155674.jpg
Задержание подозреваемого в подготовке теракта в Курской области. Видео ФСБ РФ
В Курской области задержали местного жителя, который готовил теракт совместно со спецслужбами Украины, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
2022-05-12T09:54
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PT1M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, криминал, курская область, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
09:54 12.05.2022 (обновлено: 10:48 12.05.2022)
В Курске предотвратили теракт, готовившийся украинскими спецслужбами
ФСБ задержала завербованного Украиной россиянина за подготовку теракта в Курской области
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В Курской области задержали местного жителя, который готовил теракт совместно с СБУ, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"Задержан житель Курской области, намеревавшийся по согласованию со специальными службами Украины совершить взрывы на территории одного или нескольких объектов инфраструктуры города Курска с массовым скоплением людей с целью дестабилизации деятельности органов власти и воздействия таким образом на принятие ими решения о прекращении специальной военной операции", — говорится в релизе.
Указано, что ФСБ
провела операцию совместно с МВД. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту.
У задержанного дома нашли два самодельных взрывных устройства, травматическое оружие с патронами и нацистскую литературу.
На опубликованном ФСБ видео мужчина рассказал, что должен был по указанию украинских спецслужб наблюдать за воинскими частями и перемещением военной техники в Курской области
. Кроме того, ему "поступило указание произвести серию взрывов для дестабилизации обстановки и нагнетания паники среди населения".
Сотрудник СБУ
обещал задержанному "обеспечить коридор через границу" для перехода на территорию Украины
после терактов.
Накануне в ФСБ также сообщали о задержании в Калининграде сторонника украинской экстремистской организации "Правый сектор"*, запрещенной в России, который готовил теракт ко Дню Победы.
В ведомстве отметили, что после теракта мужчина планировал отправиться на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. У задержанного изъяли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и атрибутику с символикой организации.
Россия
с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском Минобороны назвали освобождение Донбасса
.
*Организация признана экстремистской и запрещена в России