https://ria.ru/20220513/terakt-1788302368.html
В Сочи предотвратили теракт в торгово-развлекательном центре 9 мая
В Сочи предотвратили теракт в торгово-развлекательном центре 9 мая - РИА Новости, 13.05.2022
В Сочи предотвратили теракт в торгово-развлекательном центре 9 мая
Федеральная служба безопасности задержала неонациста, который планировал совершить террористический акт в Сочи в День Победы, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T12:52
2022-05-13T12:52
2022-05-13T13:40
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
сочи
россия
украина
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Федеральная служба безопасности задержала неонациста, который планировал совершить террористический акт в Сочи в День Победы, сообщила пресс-служба ведомства.Сотрудники спецслужбы изъяли дома у задержанного револьвер с боеприпасами, гранату Ф-1, холодное оружие и рукописную план-схему планируемого преступления.Позднее ведомство опубликовало видео, на котором подозреваемый признался в намерении совершить теракт, "убить пятьдесят человек из револьвера и перестрелять раненых". Он также заявил, что состоит в движении "Колумбайн"*.Заведено уголовное дело по статье "Террористический акт", по которой ему грозит до пятнадцати лет тюрьмы.Это третий теракт, о предотвращении которого ФСБ сообщает за последние три дня. Накануне стало известно о задержании жителя Курской области, связанного со спецслужбами Украины. Он признался в подготовке серии взрывов в людных местах для создания паники. Кроме того, сотрудники службы два дня назад задержали жителя Калининграда, который оказался сторонником запрещенного в России "Правого сектора"**. По оперативным данным, он готовил взрыв в канун Дня Победы. Сообщается, что оба задержанных после терактов собирались отправиться на Украину.*Террористическое движение, запрещенное в России.**Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220512/terrorist-1788058848.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Я хотел убить больше 50 человек" – допрос подозреваемого в подготовке теракта в Сочи
Силовики предотвратили теракт в торгово-развлекательном центре в Сочи и задержали неонациста, который планировал его совершить 9 мая, сообщает ЦОС ФСБ. Задержанный в Сочи неонацист рассказал, что "хотел убить больше 50 человек", видео с его признанием обнародовала Федеральная служба безопасности России.
2022-05-13T12:52
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PT0M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, сочи, россия, украина
12:52 13.05.2022 (обновлено: 13:40 13.05.2022)
В Сочи предотвратили теракт в торгово-развлекательном центре 9 мая
ФСБ задержала в Сочи 30-летнего неонациста, готовившего теракт в ТРЦ 9 мая
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Федеральная служба безопасности задержала неонациста, который планировал совершить террористический акт в Сочи в День Победы, сообщила пресс-служба ведомства.
"Задержан гражданин России 1991 года рождения, сторонник идеологии неонацизма и массовых убийств, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на граждан в одном из торгово-развлекательных центров городе Сочи 9 мая текущего года", — рассказали в Центре общественных связей ФСБ.
Сотрудники спецслужбы изъяли дома у задержанного револьвер с боеприпасами, гранату Ф-1, холодное оружие и рукописную план-схему планируемого преступления.
Позднее ведомство опубликовало видео, на котором подозреваемый признался в намерении совершить теракт, "убить пятьдесят человек из револьвера и перестрелять раненых". Он также заявил, что состоит в движении "Колумбайн"*.
Заведено уголовное дело по статье "Террористический акт", по которой ему грозит до пятнадцати лет тюрьмы.
Это третий теракт, о предотвращении которого ФСБ сообщает за последние три дня. Накануне стало известно о задержании жителя Курской области, связанного со спецслужбами Украины. Он признался в подготовке серии взрывов в людных местах для создания паники. Кроме того, сотрудники службы два дня назад задержали жителя Калининграда, который оказался сторонником запрещенного в России "Правого сектора"**. По оперативным данным, он готовил взрыв в канун Дня Победы. Сообщается, что оба задержанных после терактов собирались отправиться на Украину.
*Террористическое движение, запрещенное в России.
**Экстремистская организация, запрещенная в России.