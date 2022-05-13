https://ria.ru/20220513/terakt-1788302368.html

В Сочи предотвратили теракт в торгово-развлекательном центре 9 мая

В Сочи предотвратили теракт в торгово-развлекательном центре 9 мая - РИА Новости, 13.05.2022

В Сочи предотвратили теракт в торгово-развлекательном центре 9 мая

Федеральная служба безопасности задержала неонациста, который планировал совершить террористический акт в Сочи в День Победы, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T12:52

2022-05-13T12:52

2022-05-13T13:40

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

сочи

россия

украина

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Федеральная служба безопасности задержала неонациста, который планировал совершить террористический акт в Сочи в День Победы, сообщила пресс-служба ведомства.Сотрудники спецслужбы изъяли дома у задержанного револьвер с боеприпасами, гранату Ф-1, холодное оружие и рукописную план-схему планируемого преступления.Позднее ведомство опубликовало видео, на котором подозреваемый признался в намерении совершить теракт, "убить пятьдесят человек из револьвера и перестрелять раненых". Он также заявил, что состоит в движении "Колумбайн"*.Заведено уголовное дело по статье "Террористический акт", по которой ему грозит до пятнадцати лет тюрьмы.Это третий теракт, о предотвращении которого ФСБ сообщает за последние три дня. Накануне стало известно о задержании жителя Курской области, связанного со спецслужбами Украины. Он признался в подготовке серии взрывов в людных местах для создания паники. Кроме того, сотрудники службы два дня назад задержали жителя Калининграда, который оказался сторонником запрещенного в России "Правого сектора"**. По оперативным данным, он готовил взрыв в канун Дня Победы. Сообщается, что оба задержанных после терактов собирались отправиться на Украину.*Террористическое движение, запрещенное в России.**Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220512/terrorist-1788058848.html

сочи

россия

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Я хотел убить больше 50 человек" – допрос подозреваемого в подготовке теракта в Сочи Силовики предотвратили теракт в торгово-развлекательном центре в Сочи и задержали неонациста, который планировал его совершить 9 мая, сообщает ЦОС ФСБ. Задержанный в Сочи неонацист рассказал, что "хотел убить больше 50 человек", видео с его признанием обнародовала Федеральная служба безопасности России. 2022-05-13T12:52 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, сочи, россия, украина