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Террористы готовили нападение на храм в Симферополе, заявил источник
Террористы готовили нападение на храм в Симферополе, заявил источник - РИА Новости, 23.02.2022
Террористы готовили нападение на храм в Симферополе, заявил источник
Объектом нападения сторонников украинской экстремистской организации "Правый сектор"* должен был стать храм в поселке Аэрофлотский под Симферополем, сообщил РИА РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T17:21
2022-02-23T17:21
россия
правый сектор
симферополь
фсб
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Объектом нападения сторонников украинской экстремистской организации "Правый сектор"* должен был стать храм в поселке Аэрофлотский под Симферополем, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.Федеральная служба безопасности в среду сообщила, что предотвратила в крымском православном храме теракт, готовившийся сторонниками украинского "Правого сектора"*. Задержаны шесть граждан России. Подрыв самодельного взрывного устройства планировался с целью устрашения населения."Объектом нападения террористов должен был стать храм в поселке Аэрофлотовский под Симферополем", - сказал собеседник агентства.По его словам, храм расположен по дороге к старому терминалу аэропорта "Симферополь".* Запрещенная в России экстремистская организация
россия
симферополь
республика крым
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Наталья Макарова
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Задержание подозреваемых в подготовке теракта в Крыму. Кадры ФСБ РФ
ФСБ показала видео задержания подозреваемых в подготовке теракта в Крыма
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, правый сектор, симферополь, фсб, республика крым, происшествия, видео
Террористы готовили нападение на храм в Симферополе, заявил источник
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Объектом нападения сторонников украинской экстремистской организации "Правый сектор"* должен был стать храм в поселке Аэрофлотский под Симферополем, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.
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17:21 23.02.2022
 
Террористы готовили нападение на храм в Симферополе, заявил источник

Объектом нападения террористов должен был стать храм под Симферополем

© ФСБ РоссииЗадержание подозреваемых в подготовке теракта в Крыму. Кадр из видео
Задержание подозреваемых в подготовке теракта в Крыму. Кадр из видео
© ФСБ России
Задержание подозреваемых в подготовке теракта в Крыму. Кадр из видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Объектом нападения сторонников украинской экстремистской организации "Правый сектор"* должен был стать храм в поселке Аэрофлотский под Симферополем, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.
Федеральная служба безопасности в среду сообщила, что предотвратила в крымском православном храме теракт, готовившийся сторонниками украинского "Правого сектора"*. Задержаны шесть граждан России. Подрыв самодельного взрывного устройства планировался с целью устрашения населения.
"Объектом нападения террористов должен был стать храм в поселке Аэрофлотовский под Симферополем", - сказал собеседник агентства.
По его словам, храм расположен по дороге к старому терминалу аэропорта "Симферополь".
* Запрещенная в России экстремистская организация
Опубликовано: Наталья Макарова
 
РоссияПравый секторСимферопольФСБРеспублика КрымПроисшествия
 
 
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