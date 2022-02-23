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Террористы готовили нападение на храм в Симферополе, заявил источник

Террористы готовили нападение на храм в Симферополе, заявил источник - РИА Новости, 23.02.2022

Террористы готовили нападение на храм в Симферополе, заявил источник

Объектом нападения сторонников украинской экстремистской организации "Правый сектор"* должен был стать храм в поселке Аэрофлотский под Симферополем, сообщил РИА РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T17:21

2022-02-23T17:21

2022-02-23T17:21

россия

правый сектор

симферополь

фсб

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Объектом нападения сторонников украинской экстремистской организации "Правый сектор"* должен был стать храм в поселке Аэрофлотский под Симферополем, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.Федеральная служба безопасности в среду сообщила, что предотвратила в крымском православном храме теракт, готовившийся сторонниками украинского "Правого сектора"*. Задержаны шесть граждан России. Подрыв самодельного взрывного устройства планировался с целью устрашения населения."Объектом нападения террористов должен был стать храм в поселке Аэрофлотовский под Симферополем", - сказал собеседник агентства.По его словам, храм расположен по дороге к старому терминалу аэропорта "Симферополь".* Запрещенная в России экстремистская организация

россия

симферополь

республика крым

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание подозреваемых в подготовке теракта в Крыму. Кадры ФСБ РФ ФСБ показала видео задержания подозреваемых в подготовке теракта в Крыма 2022-02-23T17:21 true PT2M27S

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Наталья Макарова

россия, правый сектор, симферополь, фсб, республика крым, происшествия, видео