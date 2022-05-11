https://ria.ru/20220511/kaliningrad-1787835484.html
В Калининграде предотвратили теракт в канун 9 мая
В Калининграде предотвратили теракт в канун 9 мая - РИА Новости, 11.05.2022
В Калининграде предотвратили теракт в канун 9 мая
В Калининграде задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор"*, готовившего теракт в канун празднования Дня Победы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T09:49
2022-05-11T09:49
2022-05-11T14:16
россия
калининград
украина
правый сектор
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Калининграде задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор"*, готовившего теракт в канун празднования Дня Победы, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.По информации следствия, после теракта преступник собирался поехать на Украину для участия в боевых действиях против российских военных. Дома у него нашли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и атрибутику с символикой "Правого сектора"*.Против подозреваемого завели уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ, переделка или ремонт взрывных устройств". По ним может грозить до 15 и десяти лет тюрьмы соответственно. * Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220507/terakt-1787447973.html
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7 495 645-6601
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Задержание сотрудниками ФСБ РФ гражданина России, сторонника "Правого сектора"*
Задержание сотрудниками ФСБ РФ гражданина России, сторонника "Правого сектора"*
2022-05-11T09:49
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PT1M14S
РИА Новости
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россия, калининград, украина, правый сектор, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
09:49 11.05.2022 (обновлено: 14:16 11.05.2022)
В Калининграде предотвратили теракт в канун 9 мая
ФСБ предотвратила в Калининграде теракт против российских военных в канун 9 мая