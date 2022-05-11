https://ria.ru/20220511/kaliningrad-1787835484.html

В Калининграде предотвратили теракт в канун 9 мая

В Калининграде предотвратили теракт в канун 9 мая - РИА Новости, 11.05.2022

В Калининграде предотвратили теракт в канун 9 мая

В Калининграде задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор"*, готовившего теракт в канун празднования Дня Победы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T09:49

2022-05-11T09:49

2022-05-11T14:16

россия

калининград

украина

правый сектор

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Калининграде задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор"*, готовившего теракт в канун празднования Дня Победы, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.По информации следствия, после теракта преступник собирался поехать на Украину для участия в боевых действиях против российских военных. Дома у него нашли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и атрибутику с символикой "Правого сектора"*.Против подозреваемого завели уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ, переделка или ремонт взрывных устройств". По ним может грозить до 15 и десяти лет тюрьмы соответственно. * Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220507/terakt-1787447973.html

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калининград

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание сотрудниками ФСБ РФ гражданина России, сторонника "Правого сектора"* Задержание сотрудниками ФСБ РФ гражданина России, сторонника "Правого сектора"* 2022-05-11T09:49 true PT1M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, калининград, украина, правый сектор, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)