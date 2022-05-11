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В Калининграде предотвратили теракт в канун 9 мая - РИА Новости, 11.05.2022
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В Калининграде предотвратили теракт в канун 9 мая
В Калининграде предотвратили теракт в канун 9 мая - РИА Новости, 11.05.2022
В Калининграде предотвратили теракт в канун 9 мая
В Калининграде задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор"*, готовившего теракт в канун празднования Дня Победы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T09:49
2022-05-11T14:16
россия
калининград
украина
правый сектор
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Калининграде задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор"*, готовившего теракт в канун празднования Дня Победы, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.По информации следствия, после теракта преступник собирался поехать на Украину для участия в боевых действиях против российских военных. Дома у него нашли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и атрибутику с символикой "Правого сектора"*.Против подозреваемого завели уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ, переделка или ремонт взрывных устройств". По ним может грозить до 15 и десяти лет тюрьмы соответственно. * Экстремистская организация, запрещенная в России.
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Задержание сотрудниками ФСБ РФ гражданина России, сторонника "Правого сектора"*
Задержание сотрудниками ФСБ РФ гражданина России, сторонника "Правого сектора"*
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россия, калининград, украина, правый сектор, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
09:49 11.05.2022 (обновлено: 14:16 11.05.2022)
 
В Калининграде предотвратили теракт в канун 9 мая

ФСБ предотвратила в Калининграде теракт против российских военных в канун 9 мая

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Калининграде задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор"*, готовившего теракт в канун празднования Дня Победы, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.
"Гражданин России, планировавший в канун празднования Дня Победы совершение террористического акта в отношении военнослужащих одной из воинских частей Министерства обороны Российской Федерации", — говорится в релизе.
По информации следствия, после теракта преступник собирался поехать на Украину для участия в боевых действиях против российских военных. Дома у него нашли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и атрибутику с символикой "Правого сектора"*.
Против подозреваемого завели уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ, переделка или ремонт взрывных устройств". По ним может грозить до 15 и десяти лет тюрьмы соответственно.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
7 мая, 22:54В России
В Москве задержали неонацистов, готовивших теракты ко Дню Победы
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
 
РоссияКалининградУкраинаПравый секторПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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