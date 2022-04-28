https://ria.ru/20220428/terakt-1785882944.html
ФСБ предотвратила теракт в торгово-развлекательном центре в Симферополе
ФСБ предотвратила теракт в торгово-развлекательном центре в Симферополе - РИА Новости, 28.04.2022
ФСБ предотвратила теракт в торгово-развлекательном центре в Симферополе
Предотвращен теракт в ТРЦ в Симферополе, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T10:46
2022-04-28T10:46
2022-04-28T12:11
безопасность
россия
республика крым
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Предотвращен теракт в ТРЦ в Симферополе, сообщил Центр общественных связей ФСБ."В результате проведенных мероприятий задержан житель региона 1988 года рождения, бывший военнослужащий морской пехоты Вооруженных сил Украины, сторонник неонацизма, осуществлявший по указанию националистов полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) подготовку взрыва и поджога в одном из торгово-развлекательных центров Симферополя", — говорится в релизе для прессы.При обысках по адресу проживания мужчины изъята самодельная взрывчатка с поражающими элементами, экстремистская литература и "атрибутика украинских нацформирований". Также утверждается, что силовики получили доступ к переписке с украинскими радикалами с обсуждением подготовки.Заведено дело по статьям "приготовление к террористическому акту" и "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".
https://ria.ru/20220428/kontrataki-1785787173.html
россия
республика крым
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Крыму
ФСБ задержала бывшего украинского морпеха, готовившего по указке "Азова" теракт в Крыму.
2022-04-28T10:46
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PT2M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, украина
10:46 28.04.2022 (обновлено: 12:11 28.04.2022)
ФСБ предотвратила теракт в торгово-развлекательном центре в Симферополе
ФСБ задержала бывшего морпеха ВСУ, готовившего по указке "Азова" теракт в ТРЦ Симферополя
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Предотвращен теракт в ТРЦ в Симферополе, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"В результате проведенных мероприятий задержан житель региона 1988 года рождения, бывший военнослужащий морской пехоты Вооруженных сил Украины
, сторонник неонацизма, осуществлявший по указанию националистов полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) подготовку взрыва и поджога в одном из торгово-развлекательных центров Симферополя", — говорится в релизе для прессы.
При обысках по адресу проживания мужчины изъята самодельная взрывчатка с поражающими элементами, экстремистская литература и "атрибутика украинских нацформирований". Также утверждается, что силовики получили доступ к переписке с украинскими радикалами с обсуждением подготовки.
Заведено дело по статьям "приготовление к террористическому акту" и "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".