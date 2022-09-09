https://ria.ru/20220909/terakt-1815612212.html

В Выборге задержали трех человек за попытку поджечь военный объект

В Выборге задержали трех человек за попытку поджечь военный объект - РИА Новости, 09.09.2022

В Выборге задержали трех человек за попытку поджечь военный объект

В Ленинградской области предотвращен теракт на объекте Минобороны, задержаны трое жителей Выборга, сообщает в пятницу УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T12:08

2022-09-09T12:08

2022-09-09T16:24

происшествия

ленинградская область

выборг

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен — РИА Новости. В Ленинградской области предотвращен теракт на объекте Минобороны, задержаны трое жителей Выборга, сообщает в пятницу УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти."Управлением ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области предотвращен террористический акт на одном из военных объектов Ленинградской области. Задержаны трое жителей Выборга", — говорится в сообщении пресс-службы.По мнению спецслужбы, задержанные планировали "осуществить поджог административного здания, принадлежащего Минобороны России". Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на теракт.Не исключается, что к подготовке теракта могут быть причастны и другие люди. Расследование продолжается.

https://ria.ru/20220720/voenkomat-1803880745.html

ленинградская область

выборг

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Сотрудники ФСБ задержали планировавших теракт на объекте Минобороны жителей Выборга ФСБ: в Ленобласти предотвращён теракт на объекте Минобороны, задержаны трое жителей Выборга, по версии следствия планировавшие поджог здания 2022-09-09T12:08 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ленинградская область, выборг, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)