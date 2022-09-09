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В Выборге задержали трех человек за попытку поджечь военный объект - РИА Новости, 09.09.2022
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В Выборге задержали трех человек за попытку поджечь военный объект
В Выборге задержали трех человек за попытку поджечь военный объект - РИА Новости, 09.09.2022
В Выборге задержали трех человек за попытку поджечь военный объект
В Ленинградской области предотвращен теракт на объекте Минобороны, задержаны трое жителей Выборга, сообщает в пятницу УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T12:08
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происшествия
ленинградская область
выборг
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен — РИА Новости. В Ленинградской области предотвращен теракт на объекте Минобороны, задержаны трое жителей Выборга, сообщает в пятницу УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти."Управлением ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области предотвращен террористический акт на одном из военных объектов Ленинградской области. Задержаны трое жителей Выборга", — говорится в сообщении пресс-службы.По мнению спецслужбы, задержанные планировали "осуществить поджог административного здания, принадлежащего Минобороны России". Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на теракт.Не исключается, что к подготовке теракта могут быть причастны и другие люди. Расследование продолжается.
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ленинградская область
выборг
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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Сотрудники ФСБ задержали планировавших теракт на объекте Минобороны жителей Выборга
ФСБ: в Ленобласти предотвращён теракт на объекте Минобороны, задержаны трое жителей Выборга, по версии следствия планировавшие поджог здания
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происшествия, ленинградская область, выборг, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Ленинградская область, Выборг, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
12:08 09.09.2022 (обновлено: 16:24 09.09.2022)
 
В Выборге задержали трех человек за попытку поджечь военный объект

ФСБ задержала троих жителей Выборга за попытку совершить теракт на объекте Минобороны

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен — РИА Новости. В Ленинградской области предотвращен теракт на объекте Минобороны, задержаны трое жителей Выборга, сообщает в пятницу УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
"Управлением ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области предотвращен террористический акт на одном из военных объектов Ленинградской области. Задержаны трое жителей Выборга", — говорится в сообщении пресс-службы.
По мнению спецслужбы, задержанные планировали "осуществить поджог административного здания, принадлежащего Минобороны России". Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на теракт.
Не исключается, что к подготовке теракта могут быть причастны и другие люди. Расследование продолжается.
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ПроисшествияЛенинградская областьВыборгФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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