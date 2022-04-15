https://ria.ru/20220415/zaderzhanie-1783754843.html
В Калужской области задержали исламистов из "Хайят Тахрир аш-Шам"*
В Калужской области задержали исламистов из "Хайят Тахрир аш-Шам"* - РИА Новости, 15.04.2022
В Калужской области задержали исламистов из "Хайят Тахрир аш-Шам"*
Силовики задержали в Калужской области четырех исламистов из ячейки запрещенной в России группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*, сообщила ФСБ. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T16:18
2022-04-15T16:18
2022-04-15T17:26
происшествия
калужская область
россия
ближний восток
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Силовики задержали в Калужской области четырех исламистов из ячейки запрещенной в России группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*, сообщила ФСБ."На территории Калужской области вскрыта и пресечена деятельность четырех членов законспирированной ячейки международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, один из которых планировал по указанию зарубежных эмиссаров совершение террористического акта на военных объектах региона", — говорится в пресс-релизе.В тайнике подозреваемых нашли компоненты самодельной взрывчатки. Кроме того, как утверждается, в изъятых гаджетах обнаружили переписку с находящимися на Ближнем Востоке террористами и материалы с инструкцией для изготовления бомб.Идет расследование дела по статье о приготовлении к теракту.* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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калужская область
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Задержание калужских исламистов: кадры ФСБ
ФСБ показала, как задерживали калужских исламистов из запрещённой "Хайят Тахрир аш-Шам".
2022-04-15T16:18
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PT0M52S
РИА Новости
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7 495 645-6601
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происшествия, калужская область, россия, ближний восток
16:18 15.04.2022 (обновлено: 17:26 15.04.2022)
В Калужской области задержали исламистов из "Хайят Тахрир аш-Шам"*
В Калужской области задержали исламистов, один из которых планировал теракт