https://ria.ru/20210812/gosizmena-1745531774.html

Случаи возбуждения уголовных дел о госизмене в России в 2018-2021 годах

Случаи возбуждения уголовных дел о госизмене в России в 2018-2021 годах - РИА Новости, 12.08.2021

Случаи возбуждения уголовных дел о госизмене в России в 2018-2021 годах

Лефортовский суд Москвы заключил в СИЗО Александра Куранова по делу о государственной измене. Других подробностей в суде не сообщили, поскольку дело маркировано РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T18:47

2021-08-12T18:47

2021-08-12T18:48

происшествия

справки

россия

александр куранов

александр воробьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab98bc14513bae7af903557398a4b143.jpg

202112 августа Лефортовский суд Москвы заключил в СИЗО Александра Куранова по делу о государственной измене. Других подробностей в суде не сообщили, поскольку дело маркировано грифом "совершенно секретно". Фамилия и инициалы задержанного такие же, как и у генерального директора, главного конструктора ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем" (НИПГС). На сайте НИПГС сообщается, что Куранов – гендиректор и генконструктор предприятия. Он специалист в области физики и химии плазмы. Там также указано, что Куранов участвует в международных ассоциациях, ведет работы по заказам многих стран мира. 28 апреля Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Сергея Кабанова по делу о госизмене. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Подробности не раскрываются из-за секретности сведений. 13 апреля Лефортовский суд Москвы арестовал профессора МФТИ Валерия Голубкина по подозрению в госизмене. Доктор технических наук Голубкин – сотрудник Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (ведущий в России и один из крупнейших в мире центров авиационной науки) и профессор Московского физико-технического института. Ученый занимается проблематикой гиперзвуковых технологий – в научной электронной библиотеке Elibrary значится 119 публикаций с его участием. 20203 декабря Лефортовский суд Москвы арестовал российского ученого Анатолия Губанова, подозреваемого в государственной измене. Следствие ФСБ обвинило ученого в передаче одной из европейских стран секретных сведений о разработке гиперзвукового гражданского самолета. Официально фабула этого дела не раскрывается из-за секретности.7 июля в Москве был задержан советник гендиректора "Роскосмоса" Иван Сафронов. Вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.Ему предъявили обвинение по статье 275 Уголовного кодекса "Госизмена". ФСБ подозревает Сафронова в том, что он собирал и передавал спецслужбе одной из стран НАТО составляющие гостайну сведения о военном сотрудничестве, обороне и безопасности России. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Следствие также предполагало, что обвиняемый длительное время сотрудничал с представителями чешской разведки, однако 16 июля 2020 года Мосгорсуд исключил эти сведения из постановления. Иван Сафронов находится в СИЗО. Вину не признает. Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. 20 июня Лефортовский суд Москвы заключил под стражу начальника районного отдела полиции в Курской области, подполковника Дмитрия Борзенкова. Ему вменили государственную измену в пользу Украины. По данным контрразведки, мужчину привлекло "к конфиденциальному сотрудничеству" одно из подразделений Службы безопасности Украины, полицейский "собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну". 15 июня обвинение в государственной измене было предъявлено президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько. По мнению обвинения, ученый передал секретные материалы спецслужбам Китая во время его поездки в эту страну. Ученый находится под домашним арестом. 5 февраля в Москве по обвинению в государственной измене арестовали россиянина Виктора Королева. Королев вину не признает, по словам адвоката, он утверждает, что занимался контрразведкой и выполнял задания российских спецслужб на протяжении 15 лет. Фабула уголовного дела не раскрывается из-за секретности. 201914 октября Лефортовский суд Москвы санкционировал арест россиянина Алексея Валуева по подозрению в госизмене. 5 февраля 2021 года Нижегородский областной суд приговорил Валуева к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на один год. Суд проходил в закрытом режиме. 13 августа Лефортовский суд Москвы арестовал Сергея Лыхмуса по подозрению в государственной измене. По информации СМИ, Лыхмус проживал в городе Печоры Псковской области. В 2011 году окончил псковский юридический институт ФСИН РФ. Фабула дела не раскрывалась. 29 января 2021 года Псковский областной суд приговорил мужчину к семи годам колонии строгого режима. В пресс-службе судов Псковской области уточнили, что подсудимый собирал и передавал представителям иностранных спецслужб сведения, составляющие государственную тайну. Другие подробности дела не приводятся. 5 июля Лефортовский суд Москвы санкционировал арест помощника полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьева, который был задержан ФСБ по подозрению в государственной измене. С 2010 по 2017 год Воробьев находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области. В рамках гранта он учился государственному управлению в Варшаве (Польша). Из помощников полпреда после ареста он был исключен. 14 апреля 2021 года Мосгорсуд приговорил Александра Воробьева к 12,5 годам колонии строгого режима, а также лишил его классного чина "действительный государственный советник третьего класса". Фабула дела не раскрывалась. 15 февраля был задержан доцент кафедры ракетных двигателей Московского авиационного института (МАИ) Алексей Воробьев. Изначально Воробьеву вменялась только одна статья – "покушение на контрабанду вооружения и материалов, которые могут быть использованы при создании вооружения в составе организованной группы" – часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 226.1 УК РФ. По ней ему грозило до семи лет колонии. Спустя более чем два года стало известно, что Воробьеву "добавили" более тяжкое обвинение – в госизмене. Кроме того, ему вменили приготовление к незаконному экспорту из России материалов, технологий, информации или оказание услуг, которые могут быть использованы при создании вооружения (ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 189 УК РФ). Это выяснилось уже после вынесения ему приговора. В апреле 2021 года он был приговорен к 20 годам колонии с дальнейшим ограничением свободы на полтора года. 2018В ноябре по подозрению в госизмене был арестован военный эксперт Владимир Неелов. Как установил суд, Неелов за деньги передал немецкой консалтинговой фирме данные о процессе обучения и переподготовки оперативных сотрудников ФСБ. Неелов вину признал частично, заявив, что не считал эти данные секретными. 2 июля 2020 года Санкт-Петербургский городской суд приговорил Неелова к семи годам колонии строгого режима. Дело слушалось в закрытом режиме в связи с наличием грифа "Совершенно секретно". 1 ноября был задержан по подозрению в госизмене житель Ростовской области Владимир Моргунов. Как рассказали в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области, мужчина передавал информацию сотруднику иностранной спецслужбы, встречаясь с ним в обусловленных местах на украинской стороне. Зарубежную разведку интересовала ситуация в различных сферах экономики, общественно-политической жизни приграничного Чертковского района, а также информация в отношении дислокации военной техники в приграничье, силах и средствах, задействованных в обеспечении охраны государственной границы России. При обыске у Моргунова изъяли десять коробок из-под телефонов, многочисленные сим-карты, а также два паспорта на его имя – Российской Федерации и Украины. В ходе следствия Моргунов под тяжестью доказательств согласился с предъявленными ему обвинениями. В октябре 2019 года Ростовский областной суд назначил пенсионеру 12 лет колонии строгого режима. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.В июле был арестован сотрудник ЦНИИмаша Виктор Кудрявцев. По версии следствия, он отправлял секретные данные в Фон-Кармановский институт гидродинамики (Бельгия), являющийся научно-исследовательским центром НАТО, с которым ЦНИИмаш реализовывал совместный проект. Следствие использовало письмо из почты Кудрявцева о грин-карте в качестве одного из оснований для его заключения в СИЗО. Защита назвала это сообщение обыкновенным спамом. В сентябре 2019 года Кудрявцев был отпущен из СИЗО под подписку о невыезде. Позднее из-за его болезни следователь приостановил предварительное расследование по делу. 29 апреля 2021 года Виктор Кудрявцев скончался. В рамках этого же дела в июне 2019 года в Москве был арестован ученик Кудрявцева Роман Ковалев, заместитель заведующего кафедрой космических летательных аппаратов МФТИ. Ему также было предъявлено обвинение в госизмене. Позже дело Ковалева было выделено в отдельное производство. В июне 2020 года Мособлсуд приговорил его к семи годам лишения свободы.В июле 2019 года Лефортовский суд отправил под домашний арест еще одного ученого из ЦНИИмаша – Сергея Мещерякова.В начале июля по обвинению в госизмене была задержана жительница Калининграда Антонина Зимина, возглавлявшая "Балтийский центр диалога культур". Через год та же участь постигла ее мужа – юриста Константина Антонца. Суд установил, что Зимина была завербована латвийскими спецслужбами в 2012 году во время выезда за границу, в дальнейшем собирала и передавала им сведения, составляющие гостайну. С 2015 года Зимина, как выяснила ФСБ, привлекла к сотрудничеству с латвийскими спецслужбами своего мужа, который во время работы в министерстве экономики Калининградской области "похитил и совместно с Зиминой передал спецслужбам Латвии секретные сведения". Калининградский областной суд 24 декабря 2020 года признал супругов виновными по статье 275 УК России (государственная измена). Зимина была приговорена к 13 годам колонии общего режима и штрафу в 100 тысяч рублей, Антонец - к 12,5 годам колонии строгого режима и такому же штрафу. Позднее Зимина подала прошение о помиловании президенту РФ.28 июня был арестован капитан в запасе Андрей Жуков по подозрению в госизмене. Как установило следствие, он с ноября 2010 по январь 2012 года передал представителю иностранного государства некие сведения, составляющие государственную тайну. Дело маркировано грифом "совершенно секретно", поэтому детально фабула не разглашается. 8 сентября 2020 года Мосгорсуд признал Жукова виновным и приговорил к 12,5 годам заключения. 19 июля Лефортовский суд Москвы арестовал ученого из Новочеркасска Алексея Темирева, обвиняемого в госизмене. Ученый помимо преподавательской деятельности занимался бизнесом, возглавляя малое инновационное предприятие "Мехатроника" и конструкторского бюро ИРИС ("Интеллектуальные робастные интегрированные системы"). Темирев подозревался в передаче секретных сведений иностранному государству, которые возможно "уходили за рубеж" вместе с научными разработками, которыми он занимался вместе с аспирантом, уроженцем Вьетнама. В феврале 2020 года Ростовский областной суд приговорил его к 7,5 годам колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания ему назначено ограничение свободы сроком на один год после отбывания заключения. Дело слушалось в особом порядке, под грифом "секретно", а приговор не обжаловался. 4 мая Лефортовский суд Москвы санкционировал арест Виктора Прозорова, обвиняемого в государственной измене. По данным СМИ, Прозоров ранее работал директором и главным конструктором в севастопольском центральном конструкторском бюро (ЦКБ) "Черноморец". В 1990-е годы бюро обслуживало военно-морские силы Украины. После распада СССР у Прозорова появилось украинское гражданство. В бюро работа главного конструктора была связана с гособоронзаказами: он занимался переоборудованием кораблей и общался с иностранными заказчиками. После присоединения Крыма "Черноморец" перешел в российское ведение, а Виктор Прозоров получил российское гражданство. 13 февраля 2020 года Санкт-Петербургский городской суд признал Прозорова виновным в госизмене и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. Кроме того, подсудимого приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, справки, россия, александр куранов, александр воробьев