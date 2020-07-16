Из постановления об аресте Сафронова убрали данные о чешском разведчике

Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Мосгорсуд исключил из постановления об аресте советника главы " Мосгорсуд исключил из постановления об аресте советника главы " Роскосмоса Ивана Сафронова сведения о том, что он длительное время сотрудничал с представителем чешской разведки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Мы связываем это с тем, что ничего не представлялось в Лефортовском суде, чтобы суд пришел к такому выводу. Это исключение на судьбу Сафронова, к сожалению, никак не влияет", — прокомментировал этот шаг адвокат подозреваемого Иван Павлов.

При этом само решение о заключении Сафронова под стражу признали законным.

На прошлой неделе советника главы "Роскосмоса" задержали по делу о госизмене, его арестовали до 6 сентября.

По данным ФСБ, он собирал и передавал в НАТО информацию о военном сотрудничестве, обороне и безопасности России. Как сообщали защитники, мужчине вменяют работу на чешские спецслужбы, которые делились этими сведениями с США

Сафронову предъявили обвинение по статье 275 "Госизмена", наказание по ней может достигать 20 лет лишения свободы. Вину подозреваемый не признает.

Сегодня адвокат Иван Павлов сообщил, что следствие впервые представило защите материалы оперативно-разыскной деятельности, полученные в ходе разработки Сафронова. Эти сведения являются гостайной.