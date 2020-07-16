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Из постановления об аресте Сафронова убрали данные о чешском разведчике
Мосгорсуд исключил из постановления об аресте советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова сведения о том, что он длительное время сотрудничал с представителем... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:28
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
россия
роскосмос
московский городской суд
чехия
происшествия
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https://ria.ru/20200716/1574441433.html
https://ria.ru/20200713/1574241692.html
обвинение разваливается прямо на глазах, но решение суда все равно законно )))) такое только в России возможно. неизвестный неназванный некто, ВОЗМОЖНО сотрудник чешской разведки, ВОЗМОЖНО передавший полученную информацию конечному получателю в Пентагон. highly likely, russian edition
81
И что ему теперь предъявляют? И вообще, какая секретная информация может быть в Роскосмосе? Там за последние 30 лет ничего нового не придумали, кроме схем по распилу.
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россия
чехия
РИА Новости
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", россия, роскосмос, московский городской суд, чехия, происшествия

Из постановления об аресте Сафронова убрали данные о чешском разведчике

15:26 16.07.2020 (обновлено: 16:28 16.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкИван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Мосгорсуд исключил из постановления об аресте советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова сведения о том, что он длительное время сотрудничал с представителем чешской разведки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Мы связываем это с тем, что ничего не представлялось в Лефортовском суде, чтобы суд пришел к такому выводу. Это исключение на судьбу Сафронова, к сожалению, никак не влияет", — прокомментировал этот шаг адвокат подозреваемого Иван Павлов.
Иван Сафронов
Вчера, 14:19
Адвоката Сафронова удалили из суда за отказ дать подписку о неразглашении
При этом само решение о заключении Сафронова под стражу признали законным.
На прошлой неделе советника главы "Роскосмоса" задержали по делу о госизмене, его арестовали до 6 сентября.
По данным ФСБ, он собирал и передавал в НАТО информацию о военном сотрудничестве, обороне и безопасности России. Как сообщали защитники, мужчине вменяют работу на чешские спецслужбы, которые делились этими сведениями с США.
Сафронову предъявили обвинение по статье 275 "Госизмена", наказание по ней может достигать 20 лет лишения свободы. Вину подозреваемый не признает.
Сегодня адвокат Иван Павлов сообщил, что следствие впервые представило защите материалы оперативно-разыскной деятельности, полученные в ходе разработки Сафронова. Эти сведения являются гостайной.
Ранее Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", он специализировался на военной и космической тематике. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что с журналистской деятельностью его задержание не связано.
Иван Сафронов в Лефортовском суде
13 июля, 08:00
Охлажденный взгляд на дело Сафронова
701610298
Обсудить 13
Иван СафроновДело советника гендиректора "Роскосмоса"РоссияРоскосмосМосковский городской судЧехияПроисшествия
Популярные комментарии
обвинение разваливается прямо на глазах, но решение суда все равно законно )))) такое только в России возможно. неизвестный неназванный некто, ВОЗМОЖНО сотрудник чешской разведки, ВОЗМОЖНО передавший полученную информацию конечному получателю в Пентагон. highly likely, russian edition
16 июля, 15:45
Yerik Beissen
49000032
И что ему теперь предъявляют? И вообще, какая секретная информация может быть в Роскосмосе? Там за последние 30 лет ничего нового не придумали, кроме схем по распилу.
16 июля, 15:57
Серый Wolf
51200021
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