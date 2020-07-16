https://ria.ru/20200716/1574447656.html
Из постановления об аресте Сафронова убрали данные о чешском разведчике
Мосгорсуд исключил из постановления об аресте советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова сведения о том, что он длительное время сотрудничал с представителем... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:26
2020-07-16T16:28
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
россия
роскосмос
московский городской суд
чехия
происшествия
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Yerik Beissen
обвинение разваливается прямо на глазах, но решение суда все равно законно )))) такое только в России возможно. неизвестный неназванный некто, ВОЗМОЖНО сотрудник чешской разведки, ВОЗМОЖНО передавший полученную информацию конечному получателю в Пентагон. highly likely, russian edition
81
Серый Wolf
И что ему теперь предъявляют? И вообще, какая секретная информация может быть в Роскосмосе? Там за последние 30 лет ничего нового не придумали, кроме схем по распилу.
74
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чехия
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", россия, роскосмос, московский городской суд, чехия, происшествия
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости.
Мосгорсуд исключил из постановления об аресте советника главы "Роскосмоса
" Ивана Сафронова
сведения о том, что он длительное время сотрудничал с представителем чешской разведки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Мы связываем это с тем, что ничего не представлялось в Лефортовском суде, чтобы суд пришел к такому выводу. Это исключение на судьбу Сафронова, к сожалению, никак не влияет", — прокомментировал этот шаг адвокат подозреваемого Иван Павлов.
При этом само решение о заключении Сафронова под стражу признали законным.
На прошлой неделе советника главы "Роскосмоса" задержали по делу о госизмене, его арестовали до 6 сентября.
По данным ФСБ, он собирал и передавал в НАТО информацию о военном сотрудничестве, обороне и безопасности России. Как сообщали защитники, мужчине вменяют работу на чешские спецслужбы, которые делились этими сведениями с США
.
Сафронову предъявили обвинение по статье 275 "Госизмена", наказание по ней может достигать 20 лет лишения свободы. Вину подозреваемый не признает.
Сегодня адвокат Иван Павлов сообщил, что следствие впервые представило защите материалы оперативно-разыскной деятельности, полученные в ходе разработки Сафронова. Эти сведения являются гостайной.
Ранее Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", он специализировался на военной и космической тематике. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
отмечал, что с журналистской деятельностью его задержание не связано.