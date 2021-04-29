https://ria.ru/20210429/kudryavtsev-1730584821.html

Умер ученый Виктор Кудрявцев, которого обвиняли в госизмене

Умер ученый Виктор Кудрявцев, которого обвиняли в госизмене

Российский ученый Виктор Кудрявцев умер на 78-м году жизни, сообщили РИА Новости в правозащитной организации "Команда 29", адвокаты которой представляли его... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T21:06

2021-04-29T21:06

2021-04-29T21:09

россия

виктор кудрявцев

цниимаш

москва

наука

общество

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российский ученый Виктор Кудрявцев умер на 78-м году жизни, сообщили РИА Новости в правозащитной организации "Команда 29", адвокаты которой представляли его интересы."Умер наш подзащитный Виктор Кудрявцев <...>. Он был прекрасным человеком и ученым", — сказали в пресс-службе организации.Виктора Кудрявцева арестовали в июле 2018 года. По версии следствия, он отправлял секретные данные в Фон-Кармановский институт гидродинамики, являющийся научно-исследовательским центром НАТО, с которым ЦНИИмаш реализовывал совместный проект. В сентябре 2019 года Кудрявцева отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. В 2020 году предварительное расследование по делу о госизмене приостановили из-за болезни ученого.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, виктор кудрявцев, цниимаш, москва, наука, общество