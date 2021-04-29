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Умер ученый Виктор Кудрявцев, которого обвиняли в госизмене
Умер ученый Виктор Кудрявцев, которого обвиняли в госизмене
Российский ученый Виктор Кудрявцев умер на 78-м году жизни, сообщили РИА Новости в правозащитной организации "Команда 29", адвокаты которой представляли его... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T21:06
2021-04-29T21:06
2021-04-29T21:09
россия
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москва
наука
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российский ученый Виктор Кудрявцев умер на 78-м году жизни, сообщили РИА Новости в правозащитной организации "Команда 29", адвокаты которой представляли его интересы."Умер наш подзащитный Виктор Кудрявцев <...>. Он был прекрасным человеком и ученым", — сказали в пресс-службе организации.Виктора Кудрявцева арестовали в июле 2018 года. По версии следствия, он отправлял секретные данные в Фон-Кармановский институт гидродинамики, являющийся научно-исследовательским центром НАТО, с которым ЦНИИмаш реализовывал совместный проект. В сентябре 2019 года Кудрявцева отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. В 2020 году предварительное расследование по делу о госизмене приостановили из-за болезни ученого.
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россия, виктор кудрявцев, цниимаш, москва, наука, общество