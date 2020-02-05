Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В Москве по обвинению в госизмене арестовали россиянина Виктора Королева, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда.
Собеседник агентства подчеркнул, что решение об аресте принимала другая инстанция, Лефортовский суд 6 февраля рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения.
Стандартно для таких дел фабула не раскрывается из-за секретности.
Судя по статистике Судебного департамента при Верховном суде, за государственную измену ежегодно получают сроки по четыре-шесть россиян, но в 2016-м был всплеск — сразу 14 приговоров.
Самый громкий за последнее время случай связан с задержанием по этой статье помощника полпреда президента на Урале Александра Воробьева. Подробности не уточняются, но известно, что экс-чиновник в рамках гранта учился государственному управлению в Варшаве.
1 февраля 2017, 17:24"Компьютерная" госизмена в ФСБ: какое наказание грозит арестованным