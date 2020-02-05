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2020-02-05T14:53+0300
https://ria.ru/20200205/1564276790.html
Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене
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РИА Новости

Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене

13:12 05.02.2020 (обновлено: 14:53 05.02.2020)
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© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В Москве по обвинению в госизмене арестовали россиянина Виктора Королева, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда.
Собеседник агентства подчеркнул, что решение об аресте принимала другая инстанция, Лефортовский суд 6 февраля рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения.
Стандартно для таких дел фабула не раскрывается из-за секретности.
Судя по статистике Судебного департамента при Верховном суде, за государственную измену ежегодно получают сроки по четыре-шесть россиян, но в 2016-м был всплеск — сразу 14 приговоров.
Самый громкий за последнее время случай связан с задержанием по этой статье помощника полпреда президента на Урале Александра Воробьева. Подробности не уточняются, но известно, что экс-чиновник в рамках гранта учился государственному управлению в Варшаве.
Работник ФСБ. Архивное фото
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"Компьютерная" госизмена в ФСБ: какое наказание грозит арестованным
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Лефортовский суд г. МосквыМоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Дайте догадаюсь. стаканчик кинул в сторону полиционера?
5 февраля, 14:55
Nerp
445106181
Судя по работе в "Алмаз-антей" вряд ли.Может рассказал.как на самом деле состоят дела в оборонке.
5 февраля, 14:57
Мятные Лапки
352205117
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