https://ria.ru/20210809/kamera-1745054437.html

Сафронова перевели в камеру с усиленными мерами безопасности

Сафронова перевели в камеру с усиленными мерами безопасности - РИА Новости, 09.08.2021

Сафронова перевели в камеру с усиленными мерами безопасности

Обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" и бывшего журналиста Ивана Сафронова перевели в камеру с усиленными мерами безопасности, сообщил в... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T14:51

2021-08-09T14:51

2021-08-09T14:51

происшествия

иван павлов

роскосмос

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

сизо лефортово

россия

иван сафронов

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" и бывшего журналиста Ивана Сафронова перевели в камеру с усиленными мерами безопасности, сообщил в понедельник его адвокат Иван Павлов.Он добавил, что Сафронов "слышал историю о том, как его статью сняли с публикации, а сайт издания атаковали почти весь день, и удивлен, что статья смогла задеть столь высоких людей".Колонка о расследовании дел о шпионаже и госизмене, написанная Сафроновым в СИЗО "Лефортово", была опубликована на сайте "Ведомостей". Однако затем ее удалили с сайта, а позже он подвергся DDoS-атакам.Позднее работу сайта восстановили, но при переходе по ссылке, на которой раньше располагался материал, все еще появляется сообщение "404 Возможно, неправильная ссылка. Попробуйте найти статью по названию или сообщите нам об ошибке".Поиск по фамилии автора также не дает результата, от 23 июля находится лишь комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что статья была включена в дайджест Кремля.Комментариями ФСИН агентство не располагает.

https://ria.ru/20210723/statya-1742618218.html

https://ria.ru/20210726/safronov-1742908939.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, иван павлов, роскосмос, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), сизо лефортово, россия, иван сафронов