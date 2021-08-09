Сафронова перевели в камеру с усиленными мерами безопасности
Адвокат Павлов: журналиста Сафронова перевели в камеру с усиленными мерами безопасности
© Фото : Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкСоветник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов на заседании Московского городского суда. Стоп-кадр видео
© Фото : Пресс-служба Мосгорсуда
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" и бывшего журналиста Ивана Сафронова перевели в камеру с усиленными мерами безопасности, сообщил в понедельник его адвокат Иван Павлов.
"Ивана переселили в другую камеру, расположенную рядом с карцером. Она отличается усиленными мерами безопасности - перед дверью стоит дополнительная решетка, а у окна обустроена сигнализация. Обыски стали привычным явлением, а руководящий персонал постоянно просит его не делать глупости, но не уточняет, какие именно", - написал Павлов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Сафронов "слышал историю о том, как его статью сняли с публикации, а сайт издания атаковали почти весь день, и удивлен, что статья смогла задеть столь высоких людей".
Колонка о расследовании дел о шпионаже и госизмене, написанная Сафроновым в СИЗО "Лефортово", была опубликована на сайте "Ведомостей". Однако затем ее удалили с сайта, а позже он подвергся DDoS-атакам.
Позднее работу сайта восстановили, но при переходе по ссылке, на которой раньше располагался материал, все еще появляется сообщение "404 Возможно, неправильная ссылка. Попробуйте найти статью по названию или сообщите нам об ошибке".
Поиск по фамилии автора также не дает результата, от 23 июля находится лишь комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что статья была включена в дайджест Кремля.
Комментариями ФСИН агентство не располагает.
26 июля, 13:06В Кремле ответили на вопрос о колонке Сафронова