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Сафронова перевели в камеру с усиленными мерами безопасности
Сафронова перевели в камеру с усиленными мерами безопасности - РИА Новости, 09.08.2021
Сафронова перевели в камеру с усиленными мерами безопасности
Обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" и бывшего журналиста Ивана Сафронова перевели в камеру с усиленными мерами безопасности, сообщил в... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T14:51
2021-08-09T14:51
происшествия
иван павлов
роскосмос
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
сизо лефортово
россия
иван сафронов
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" и бывшего журналиста Ивана Сафронова перевели в камеру с усиленными мерами безопасности, сообщил в понедельник его адвокат Иван Павлов.Он добавил, что Сафронов "слышал историю о том, как его статью сняли с публикации, а сайт издания атаковали почти весь день, и удивлен, что статья смогла задеть столь высоких людей".Колонка о расследовании дел о шпионаже и госизмене, написанная Сафроновым в СИЗО "Лефортово", была опубликована на сайте "Ведомостей". Однако затем ее удалили с сайта, а позже он подвергся DDoS-атакам.Позднее работу сайта восстановили, но при переходе по ссылке, на которой раньше располагался материал, все еще появляется сообщение "404 Возможно, неправильная ссылка. Попробуйте найти статью по названию или сообщите нам об ошибке".Поиск по фамилии автора также не дает результата, от 23 июля находится лишь комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что статья была включена в дайджест Кремля.Комментариями ФСИН агентство не располагает.
https://ria.ru/20210723/statya-1742618218.html
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происшествия, иван павлов, роскосмос, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), сизо лефортово, россия, иван сафронов
14:51 09.08.2021
 
Сафронова перевели в камеру с усиленными мерами безопасности

Адвокат Павлов: журналиста Сафронова перевели в камеру с усиленными мерами безопасности

© Фото : Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкСоветник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов на заседании Московского городского суда. Стоп-кадр видео
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Московского городского суда. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© Фото : Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" и бывшего журналиста Ивана Сафронова перевели в камеру с усиленными мерами безопасности, сообщил в понедельник его адвокат Иван Павлов.
"Ивана переселили в другую камеру, расположенную рядом с карцером. Она отличается усиленными мерами безопасности - перед дверью стоит дополнительная решетка, а у окна обустроена сигнализация. Обыски стали привычным явлением, а руководящий персонал постоянно просит его не делать глупости, но не уточняет, какие именно", - написал Павлов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Сафронов "слышал историю о том, как его статью сняли с публикации, а сайт издания атаковали почти весь день, и удивлен, что статья смогла задеть столь высоких людей".
Колонка о расследовании дел о шпионаже и госизмене, написанная Сафроновым в СИЗО "Лефортово", была опубликована на сайте "Ведомостей". Однако затем ее удалили с сайта, а позже он подвергся DDoS-атакам.
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля, 19:53
Защита Сафронова опубликовала его колонку, удаленную с сайта "Ведомостей"
Позднее работу сайта восстановили, но при переходе по ссылке, на которой раньше располагался материал, все еще появляется сообщение "404 Возможно, неправильная ссылка. Попробуйте найти статью по названию или сообщите нам об ошибке".
Поиск по фамилии автора также не дает результата, от 23 июля находится лишь комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что статья была включена в дайджест Кремля.
Комментариями ФСИН агентство не располагает.
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Московского городского суда. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 13:06
В Кремле ответили на вопрос о колонке Сафронова
 
ПроисшествияИван ПавловРоскосмосФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)СИЗО ЛефортовоРоссияИван Сафронов
 
 
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