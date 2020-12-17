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Источник рассказал, в чем обвиняют ученого Губанова
Источник рассказал, в чем обвиняют ученого Губанова
Следствие ФСБ обвиняет ученого Анатолия Губанова в передаче одной из европейских стран секретных сведений о разработке гиперзвукового гражданского самолета,... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T13:40
2020-12-17T13:43
россия
происшествия
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Следствие ФСБ обвиняет ученого Анатолия Губанова в передаче одной из европейских стран секретных сведений о разработке гиперзвукового гражданского самолета, сообщил РИА Новости в четверг информированный источник.Официально фабула этого дела, как и большинства других дел о госизмене, не раскрывается из-за секретности.Как заявляла ранее защита, ученый не признает себя виновным в государственной измене. В СИЗО его заключили в начале декабря этого года.Губанов – автор множества научных работ о работе авиационной техники на сверхзвуковых и гиперзвуковых режимах. Кроме прочего, вместе с коллегами он выполнял работы по заказу Фонда перспективных исследований (ФПИ) - научной организации, курирующей прорывные разработки для Минобороны РФ.Помимо научной работы, Губанов занимался преподавательством в Московском физико-техническом институте. Но, как заверил РИА Новости ректор Николай Кудрявцев, Губанов там работал "на три сотых ставки, на свой интерес", а его основное место работы – другая организация (ЦАГИ).
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россия, происшествия

Источник рассказал, в чем обвиняют ученого Губанова

13:40 17.12.2020 (обновлено: 13:43 17.12.2020)
 
© Фото : ЦАГИ Ученый Анатолий Губанов
 Ученый Анатолий Губанов - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Фото : ЦАГИ
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Следствие ФСБ обвиняет ученого Анатолия Губанова в передаче одной из европейских стран секретных сведений о разработке гиперзвукового гражданского самолета, сообщил РИА Новости в четверг информированный источник.
"Губанов обвиняется в передаче секретных сведений европейскому государству в рамках международного проекта по разработке гиперзвукового гражданского самолета HEXAFLY-INT (High-Speed Experimental Fly Vehicles – "Высокоскоростные экспериментальные летательные аппараты")", - рассказал собеседник агентства.
Официально фабула этого дела, как и большинства других дел о госизмене, не раскрывается из-за секретности.
Как заявляла ранее защита, ученый не признает себя виновным в государственной измене. В СИЗО его заключили в начале декабря этого года.
Губанов – автор множества научных работ о работе авиационной техники на сверхзвуковых и гиперзвуковых режимах. Кроме прочего, вместе с коллегами он выполнял работы по заказу Фонда перспективных исследований (ФПИ) - научной организации, курирующей прорывные разработки для Минобороны РФ.
Помимо научной работы, Губанов занимался преподавательством в Московском физико-техническом институте. Но, как заверил РИА Новости ректор Николай Кудрявцев, Губанов там работал "на три сотых ставки, на свой интерес", а его основное место работы – другая организация (ЦАГИ).
 
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