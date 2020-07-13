Сафронову предъявили обвинение в госизмене

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в госизмене арестованному советнику главы " Следствие предъявило обвинение в госизмене арестованному советнику главы " Роскосмоса Ивану Сафронову , сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.

До этого Сафронов находился в статусе подозреваемого. Вину он не признал.

"Предъявленное обвинение Ивану непонятно. Неясно кем, по версии следствия, был завербован Иван, какие сведения, кому и как передавал, а также в какое время", — объяснил юрист.

У здания СИЗО Лефортово собрались около 50 журналистов, чтобы поддержать Сафронова. Полицейские через громкоговорители призывают собравшихся разойтись, так как в Москве из-за пандемии коронавируса действует запрет на массовые мероприятия.

Как передает корреспондент РИА Новости, нескольких людей задержали.

Дело Сафронова

На прошлой неделе Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября. ФСБ подозревает его в том, что он собирал и передавал спецслужбе одной из стран НАТО составляющие гостайну сведения о военном сотрудничестве, обороне и безопасности России.

По статье о госизмене ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Иван Сафронов с 2010 по 2019 год был корреспондентом "Коммерсанта" , затем стал спецкором газеты "Ведомости", специализировался на военной и космической тематике. Советником Дмитрия Рогозина его назначили в конце мая.