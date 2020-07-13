Сафронову предъявили обвинение в госизмене

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в госизмене арестованному советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
До этого Сафронов находился в статусе подозреваемого. Вину он не признал.
"Предъявленное обвинение Ивану непонятно. Неясно кем, по версии следствия, был завербован Иван, какие сведения, кому и как передавал, а также в какое время", — объяснил юрист.
У здания СИЗО Лефортово собрались около 50 журналистов, чтобы поддержать Сафронова. Полицейские через громкоговорители призывают собравшихся разойтись, так как в Москве из-за пандемии коронавируса действует запрет на массовые мероприятия.
Как передает корреспондент РИА Новости, нескольких людей задержали.
Дело Сафронова
По статье о госизмене ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Иван Сафронов с 2010 по 2019 год был корреспондентом "Коммерсанта", затем стал спецкором газеты "Ведомости", специализировался на военной и космической тематике. Советником Дмитрия Рогозина его назначили в конце мая.
В "Роскосмосе" заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой в корпорации. Кроме того, доступа к секретным сведениям у него не было. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, задержание не связано и с журналистской деятельностью Сафронова.