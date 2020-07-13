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Сафронову предъявили обвинение в госизмене
Следствие предъявило обвинение в госизмене арестованному советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T16:38
иван сафронов
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий рогозин
москва
сша
происшествия
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Дыма без огня не бывает...
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Такой он хороший парень и "патриот" как о нём его коллеги говорили...
51
38
москва
сша
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
иван сафронов, роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, москва, сша, происшествия

Сафронову предъявили обвинение в госизмене

15:39 13.07.2020 (обновлено: 16:38 13.07.2020)
25409
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИван Сафронов
Иван Сафронов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Иван Сафронов. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в госизмене арестованному советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
До этого Сафронов находился в статусе подозреваемого. Вину он не признал.

"Предъявленное обвинение Ивану непонятно. Неясно кем, по версии следствия, был завербован Иван, какие сведения, кому и как передавал, а также в какое время", — объяснил юрист.

У здания СИЗО Лефортово собрались около 50 журналистов, чтобы поддержать Сафронова. Полицейские через громкоговорители призывают собравшихся разойтись, так как в Москве из-за пандемии коронавируса действует запрет на массовые мероприятия.
Как передает корреспондент РИА Новости, нескольких людей задержали.
Иван Сафронов в Лефортовском суде
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Охлажденный взгляд на дело Сафронова

Дело Сафронова

На прошлой неделе Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября. ФСБ подозревает его в том, что он собирал и передавал спецслужбе одной из стран НАТО составляющие гостайну сведения о военном сотрудничестве, обороне и безопасности России.
По статье о госизмене ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Иван Сафронов с 2010 по 2019 год был корреспондентом "Коммерсанта", затем стал спецкором газеты "Ведомости", специализировался на военной и космической тематике. Советником Дмитрия Рогозина его назначили в конце мая.
В "Роскосмосе" заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой в корпорации. Кроме того, доступа к секретным сведениям у него не было. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, задержание не связано и с журналистской деятельностью Сафронова.
Иван Сафронов в Лефортовском суде
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Почему "наши" люди в принципе не могут быть предателями Родины?
4201227315379
Обсудить 38
Иван СафроновРоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий РогозинМоскваСШАПроисшествия
Популярные комментарии
Дыма без огня не бывает...
13 июля, 15:42
Дмитрий Ростов
46000010
Такой он хороший парень и "патриот" как о нём его коллеги говорили...
13 июля, 15:40
Арсений Новиков
31110009
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