Обвиняемый в госизмене приморский пенсионер месяц держит голодовку в СИЗО

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Обвиняемый в государственной измене пенсионер из Владивостока Виктор Королев месяц держит голодовку в следственном изоляторе, сообщил РИА Новости его адвокат Артур Катанский.
"Следствие на обращения Королева по проведению служебных проверок в отношении оперативников не реагировало более четырех месяцев. В связи с этим 1 мая он объявил голодовку, отказавшись от приема пищи и лекарств, вот уже месяц он остается только на воде. Кроме того, Королев подал жалобы в управление собственной безопасности ФСБ России и Генпрокуратуру с целью проведения служебной проверки в отношении лиц, отвечающих за оперативно-розыскную деятельность", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в понедельник направил письма уполномоченным по правам человека в России и в Москве. Также он намерен обжаловать в суде постановление следствия об отказе перевести его подзащитного под домашний арест.
По словам адвоката, здоровье Королева в любой момент может ухудшиться, он страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, а учитывая его возраст (69 лет), пребывание пенсионера в СИЗО небезопасно в связи с пандемией коронавируса.
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Ранее суд Лефортовский суд продлил арест Королева до 10 июля, защита обжаловала постановление. Королев вину не признает, по словам адвоката, он утверждает, что занимался контрразведкой и выполнял задания российских спецслужб на протяжении 15 лет. Адвокат отказался уточнить, в каком именно ведомстве и на какой должности работал Королев. Фабула уголовного дела, как и во всех подобных случаях, не разглашается из-за секретности.
Задержали Королева пять месяцев назад во Владивостоке и этапировали оттуда в Москву. За государственную измену мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
По данным из профиля Королева в социальной сети "Одноклассники", пенсионер посещал Китай с деловой поездкой, где спускался в местные угольные шахты. Увлекался биографией бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова, которого обвиняли в покушении на Анатолия Чубайса, но оправдали, и осудили по делу о подготовке вооруженного мятежа. Обвиняемый также нередко ностальгировал по Советскому Союзу. Последний раз Королев заходил на свою страницу 9 декабря 2019 года.