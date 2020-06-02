Обвиняемый в госизмене приморский пенсионер месяц держит голодовку в СИЗО

"Следствие на обращения Королева по проведению служебных проверок в отношении оперативников не реагировало более четырех месяцев. В связи с этим 1 мая он объявил голодовку, отказавшись от приема пищи и лекарств, вот уже месяц он остается только на воде. Кроме того, Королев подал жалобы в управление собственной безопасности ФСБ России и Генпрокуратуру с целью проведения служебной проверки в отношении лиц, отвечающих за оперативно-розыскную деятельность", - сказал собеседник агентства.