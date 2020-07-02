Военного эксперта приговорили к семи годам колонии за госизмену

"Неелов признан виновным по статье 275 УК РФ ( госизмена). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным из открытых источников, Владимир Неелов является военным экспертом, писал статьи для Центра стратегической конъюнктуры, на сайте которого говорилось, что Неелов "специализируется на изучении частных военных компаний и феномена "приватизации военной сферы", особенностей ведения современных войн, военных доктрин и стратегий, революции в военном деле". Он является автором ряда работ в сфере стратегических исследований и военно-политического анализа.