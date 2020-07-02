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Военного эксперта приговорили к семи годам колонии за госизмену
Санкт-Петербургский городской суд приговорил военного эксперта Владимира Неелова к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене, сообщили в... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T14:09
санкт-петербург
происшествия
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санкт-петербург
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
санкт-петербург, происшествия

Военного эксперта приговорили к семи годам колонии за госизмену

11:44 02.07.2020 (обновлено: 14:09 02.07.2020)
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© Фото : аккаунт Владимира Неелова в сети FacebookВоенный эксперт Владимир Неелов
Военный эксперт Владимир Неелов
© Фото : аккаунт Владимира Неелова в сети Facebook
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд приговорил военного эксперта Владимира Неелова к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Как установил суд, Неелов за деньги передал немецкой консалтинговой фирме данные о процессе обучения и переподготовки оперативных сотрудников ФСБ. Неелов вину признал частично, заявив, что не считал эти данные секретными.
"Неелов признан виновным по статье 275 УК РФ ( госизмена). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении пресс-службы.
Дело слушалось в закрытом режиме в связи с наличием грифа "Совершенно секретно".
По данным из открытых источников, Владимир Неелов является военным экспертом, писал статьи для Центра стратегической конъюнктуры, на сайте которого говорилось, что Неелов "специализируется на изучении частных военных компаний и феномена "приватизации военной сферы", особенностей ведения современных войн, военных доктрин и стратегий, революции в военном деле". Он является автором ряда работ в сфере стратегических исследований и военно-политического анализа.
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Плохо быть военным экспертом, когда весь интернет полон секретной информации.
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