Военного эксперта приговорили к семи годам колонии за госизмену

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд приговорил военного эксперта Владимира Неелова к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Как установил суд, Неелов за деньги передал немецкой консалтинговой фирме данные о процессе обучения и переподготовки оперативных сотрудников ФСБ. Неелов вину признал частично, заявив, что не считал эти данные секретными.
"Неелов признан виновным по статье 275 УК РФ ( госизмена). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении пресс-службы.
Дело слушалось в закрытом режиме в связи с наличием грифа "Совершенно секретно".
По данным из открытых источников, Владимир Неелов является военным экспертом, писал статьи для Центра стратегической конъюнктуры, на сайте которого говорилось, что Неелов "специализируется на изучении частных военных компаний и феномена "приватизации военной сферы", особенностей ведения современных войн, военных доктрин и стратегий, революции в военном деле". Он является автором ряда работ в сфере стратегических исследований и военно-политического анализа.