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Доцента кафедры МАИ Воробьева приговорили к 20 годам колонии за госизмену
Доцента кафедры МАИ Воробьева приговорили к 20 годам колонии за госизмену
Мосгорсуд приговорил к 20 годам колонии с дальнейшим ограничением свободы на полтора года доцента кафедры МАИ Алексея Воробьева, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T13:05
2021-04-23T20:04
россия
московский авиационный институт
московский городской суд
происшествия
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 20 годам колонии с дальнейшим ограничением свободы на полтора года доцента кафедры МАИ Алексея Воробьева, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. Его также обязали выплатить миллион рублей штрафа.Ученого признали виновным в госизмене, попытке экспорта сырья или материалов, которые могут быть использованы для создания оружия массового поражения или средств его доставки, а также в покушении на контрабанду таких веществ.Он получил максимальное наказание по статье о госизмене. Процесс проходил в закрытом режиме, материалы уголовного дела засекречены.Судя по статистике судебного департамента при Верховном суде, за государственную измену ежегодно получают сроки по четыре-шесть россиян, но в 2016-м был всплеск — сразу 14 приговоров.В апреле в Москве по подозрению в госизмене арестовали профессора МФТИ Валерия Голубкина, ему грозит до 20 лет лишения свободы. За несколько месяцев до этого также взяли под стражу другого преподавателя МФТИ и сотрудника ЦАГИ Анатолия Губанова. Как сообщали источники РИА Новости, его обвинили в передаче одной из европейских стран закрытых данных о сверхзвуковом гражданском летательном аппарате.
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россия, московский авиационный институт, московский городской суд, происшествия

Доцента кафедры МАИ Воробьева приговорили к 20 годам колонии за госизмену

13:05 23.04.2021 (обновлено: 20:04 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 20 годам колонии с дальнейшим ограничением свободы на полтора года доцента кафедры МАИ Алексея Воробьева, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. Его также обязали выплатить миллион рублей штрафа.
Ученого признали виновным в госизмене, попытке экспорта сырья или материалов, которые могут быть использованы для создания оружия массового поражения или средств его доставки, а также в покушении на контрабанду таких веществ.
Он получил максимальное наказание по статье о госизмене. Процесс проходил в закрытом режиме, материалы уголовного дела засекречены.
Судя по статистике судебного департамента при Верховном суде, за государственную измену ежегодно получают сроки по четыре-шесть россиян, но в 2016-м был всплеск — сразу 14 приговоров.
В апреле в Москве по подозрению в госизмене арестовали профессора МФТИ Валерия Голубкина, ему грозит до 20 лет лишения свободы. За несколько месяцев до этого также взяли под стражу другого преподавателя МФТИ и сотрудника ЦАГИ Анатолия Губанова. Как сообщали источники РИА Новости, его обвинили в передаче одной из европейских стран закрытых данных о сверхзвуковом гражданском летательном аппарате.
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