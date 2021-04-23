https://ria.ru/20210423/gosizmena-1729615225.html

Доцента кафедры МАИ Воробьева приговорили к 20 годам колонии за госизмену

Доцента кафедры МАИ Воробьева приговорили к 20 годам колонии за госизмену

Мосгорсуд приговорил к 20 годам колонии с дальнейшим ограничением свободы на полтора года доцента кафедры МАИ Алексея Воробьева, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T13:05

2021-04-23T13:05

2021-04-23T20:04

россия

московский авиационный институт

московский городской суд

происшествия

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 20 годам колонии с дальнейшим ограничением свободы на полтора года доцента кафедры МАИ Алексея Воробьева, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. Его также обязали выплатить миллион рублей штрафа.Ученого признали виновным в госизмене, попытке экспорта сырья или материалов, которые могут быть использованы для создания оружия массового поражения или средств его доставки, а также в покушении на контрабанду таких веществ.Он получил максимальное наказание по статье о госизмене. Процесс проходил в закрытом режиме, материалы уголовного дела засекречены.Судя по статистике судебного департамента при Верховном суде, за государственную измену ежегодно получают сроки по четыре-шесть россиян, но в 2016-м был всплеск — сразу 14 приговоров.В апреле в Москве по подозрению в госизмене арестовали профессора МФТИ Валерия Голубкина, ему грозит до 20 лет лишения свободы. За несколько месяцев до этого также взяли под стражу другого преподавателя МФТИ и сотрудника ЦАГИ Анатолия Губанова. Как сообщали источники РИА Новости, его обвинили в передаче одной из европейских стран закрытых данных о сверхзвуковом гражданском летательном аппарате.

https://ria.ru/20210420/prigovor-1729170411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, московский авиационный институт, московский городской суд, происшествия