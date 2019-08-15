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РИА Новости

В Москве арестовали подозреваемого в госизмене

16:49 15.08.2019
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© РИА Новости / Евгений БиятовЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал Сергея Лыхмуса, который подозревается в госизмене, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, до 12 октября, Лыхмусу Сергею Викторовичу. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (Государственная измена)", - рассказал собеседник агентства.
Суд избрал Лыхмусу меру пресечения еще 13 августа. Фабула дела не раскрывается, так как в его материалах содержатся сведения, находящиеся под грифом "секретно".
За последнее время по подозрению в госизмене был арестован ряд россиян: юрист Константин Антонец - муж экс-главы "Балтийского центра диалога культур" Антонины Зиминой, арестованной прошлым летом тоже за госизмену. Кроме того, за госизмену арестован выходец из властных структур Калининградской области – уже бывший помощник полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александр Воробьев. Также по данной статье арестован сотрудник центра теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИМаш Сергей Мещеряков. До этого суд по подозрению в госизмене арестовал сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева и его ученика, кандидата физико-математических наук Романа Ковалева.
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4 февраля 2015, 11:45РИА Новости
СПЧ запросил в СФ сведения о применении статьи "госизмена"Как отмечают правозащитники, в настоящее время в связи с уголовным делом против жительницы Смоленской области Светланы Давыдовой, обвиняемой в госизмене, вопросы правоприменительной практики в отношении этой статьи являются очень актуальными.
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РоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Этих "крыс-перевертышей" еще много по всей России, желаю удачной охоты.
15 августа, 16:53
ggoldmikron
2500003
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