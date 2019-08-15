В Москве арестовали подозреваемого в госизмене

Суд избрал Лыхмусу меру пресечения еще 13 августа. Фабула дела не раскрывается, так как в его материалах содержатся сведения, находящиеся под грифом "секретно".

За последнее время по подозрению в госизмене был арестован ряд россиян: юрист Константин Антонец - муж экс-главы "Балтийского центра диалога культур" Антонины Зиминой, арестованной прошлым летом тоже за госизмену. Кроме того, за госизмену арестован выходец из властных структур Калининградской области – уже бывший помощник полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александр Воробьев. Также по данной статье арестован сотрудник центра теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИМаш Сергей Мещеряков. До этого суд по подозрению в госизмене арестовал сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева и его ученика, кандидата физико-математических наук Романа Ковалева.