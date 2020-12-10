https://ria.ru/20201210/safronov-1588615859.html
Путин прокомментировал дело Сафронова
Путин прокомментировал дело Сафронова
Дело в отношении советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова возбудили не за то, что он работал журналистом, а за ту информацию, которую он передавал при... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T15:57
2020-12-10T15:57
2020-12-10T16:27
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
москва
африка
сша
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Дело в отношении советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова возбудили не за то, что он работал журналистом, а за ту информацию, которую он передавал при работе в госкорпорации, заявил президент РФ Владимир Путин."Его же осудили не за то, что он работал журналистом, не за журналистскую деятельность профессиональную, а за период его работы в качестве советника в "Роскосмосе", за ту информацию, которую он передавал, насколько я знаю, сотрудникам одной из европейских спецслужб. За это, а не за работу в "Коммерсанте", откуда он уже ушел", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ, отвечая на вопрос о закрытости дела Сафронова.По его словам, госизмена - тяжкое преступление, как любое предательство. "Это предательство своего народа, и предатели должны понести суровое наказание за все, что они делают", - отметил Путин.По его словам, другое дело, если речь идет об использовании информации, которая есть в свободном доступе, которая уже не является секретной по самому своему факту опубликования, то, конечно, тогда "это полная чушь" - привлекать к ответственности человека."Человек, который использует информацию, имеющуюся в широком доступе, не может привлекаться за ее кражу и передачу кому бы то ни было. Это чушь, конечно. Я на это обязательно посмотрю, если вы где-то это нашли, это трагикомедия такая. Этого нельзя допускать", - добавил президент.При этом глава государства отметил, что не стоит по-журналистски заострять некоторые моменты и представлять все так, как будто могут осудить за помощь бабушке, которая на самом деле агент ЦРУ."Вы понимаете, что такого не бывает, да и бабушек у нас шпионов я не видел. У нас бабушки все настроены патриотично. все они во времена Великой Отечественной войны воевали с врагом, не щадя своей жизни, здоровья, трудились в тылу, поэтому давайте не будем таких примеров приводить в отношении наших бабушек. Мы гордимся нашими бабушками и дедушками", - сказал Путин.Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
https://ria.ru/20201020/safronov-1580585006.html
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нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, москва, африка, сша, иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, владимир путин
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости.
Дело в отношении советника главы "Роскосмоса
" Ивана Сафронова
возбудили не за то, что он работал журналистом, а за ту информацию, которую он передавал при работе в госкорпорации, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Его же осудили не за то, что он работал журналистом, не за журналистскую деятельность профессиональную, а за период его работы в качестве советника в "Роскосмосе", за ту информацию, которую он передавал, насколько я знаю, сотрудникам одной из европейских спецслужб. За это, а не за работу в "Коммерсанте", откуда он уже ушел", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ, отвечая на вопрос о закрытости дела Сафронова.
По его словам, госизмена - тяжкое преступление, как любое предательство. "Это предательство своего народа, и предатели должны понести суровое наказание за все, что они делают", - отметил Путин.
По его словам, другое дело, если речь идет об использовании информации, которая есть в свободном доступе, которая уже не является секретной по самому своему факту опубликования, то, конечно, тогда "это полная чушь" - привлекать к ответственности человека.
"Человек, который использует информацию, имеющуюся в широком доступе, не может привлекаться за ее кражу и передачу кому бы то ни было. Это чушь, конечно. Я на это обязательно посмотрю, если вы где-то это нашли, это трагикомедия такая. Этого нельзя допускать", - добавил президент.
При этом глава государства отметил, что не стоит по-журналистски заострять некоторые моменты и представлять все так, как будто могут осудить за помощь бабушке, которая на самом деле агент ЦРУ.
"Вы понимаете, что такого не бывает, да и бабушек у нас шпионов я не видел. У нас бабушки все настроены патриотично. все они во времена Великой Отечественной войны воевали с врагом, не щадя своей жизни, здоровья, трудились в тылу, поэтому давайте не будем таких примеров приводить в отношении наших бабушек. Мы гордимся нашими бабушками и дедушками", - сказал Путин.
Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы
поместил его под стражу.
ФСБ
вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО
. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки
, конечными получателями секретных сведений были США
. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.