https://ria.ru/20210727/safronov-1743084447.html

Суд признал законным продление ареста обвиняемому в госизмене Сафронову

Суд признал законным продление ареста обвиняемому в госизмене Сафронову - РИА Новости, 27.07.2021

Суд признал законным продление ареста обвиняемому в госизмене Сафронову

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление на срок более одного года ареста советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T12:52

2021-07-27T12:52

2021-07-27T12:52

иван сафронов

дело советника гендиректора "роскосмоса"

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

генеральная прокуратура рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дмитрий песков

владимир путин

москва

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление на срок более одного года ареста советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил: постановление Московского городского суда оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - огласил решение судья.Судебное заседание проходило в закрытом режиме в связи с секретностью некоторых материалов уголовного дела. Публику допустили лишь до оглашения постановления.В конце июня Мосгорсуд продлил срок содержания Сафронова под стражей до 7 октября.Бывший журналист, а затем советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, в тот же день Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США. Вину Сафронов не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.Президент России Владимир Путин называл "чушью собачьей" предположения, что дело Сафронова связано с неким "заговором" против него и недоброжелателями из силовых структур. По словам главы государства, у Сафронова "нет врагов", но то, что он "собирал какую-то информацию, которую не должен был передавать представителям спецслужб, сознательно делая это, - это очевидный факт".В конце апреля ФСБ задержала тогда ещё руководителя правозащитного объединения журналистов и юристов "Команда 29" Ивана Павлова - основного адвоката Сафронова. Ему вменяют статью УК РФ "Разглашение данных предварительного расследования". Речь идет как раз о материалах дела в отношении Сафронова. Экс-журналист был допрошен в качестве свидетеля по делу защитника, в связи с этим теперь адвокат и его доверитель фактически не могут общаться - мера пресечения Павлова запрещает ему взаимодействовать со свидетелями по собственному делу.В середине июля Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт "Команды 29", вскоре после этого объединение решило прекратить работу из-за опасений уголовного преследования. Адвокаты называют вышеуказанные факторы целенаправленным давлением, препятствующим их профессиональной деятельности.

https://ria.ru/20210726/safronov-1742908939.html

https://ria.ru/20210702/safronov-1739603834.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210423/shpiony-1729712508.html

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