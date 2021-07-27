Суд признал законным продление ареста обвиняемому в госизмене Сафронову
Суд признал законным продление ареста обвиняемому в госизмене советнику главы "Роскосмоса" Сафронову
© РИА Новости / пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкСоветник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов на заседании Московского городского суда
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление на срок более одного года ареста советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: постановление Московского городского суда оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - огласил решение судья.
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Судебное заседание проходило в закрытом режиме в связи с секретностью некоторых материалов уголовного дела. Публику допустили лишь до оглашения постановления.
В конце июня Мосгорсуд продлил срок содержания Сафронова под стражей до 7 октября.
Бывший журналист, а затем советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, в тот же день Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Президент России Владимир Путин называл "чушью собачьей" предположения, что дело Сафронова связано с неким "заговором" против него и недоброжелателями из силовых структур. По словам главы государства, у Сафронова "нет врагов", но то, что он "собирал какую-то информацию, которую не должен был передавать представителям спецслужб, сознательно делая это, - это очевидный факт".
В конце апреля ФСБ задержала тогда ещё руководителя правозащитного объединения журналистов и юристов "Команда 29" Ивана Павлова - основного адвоката Сафронова. Ему вменяют статью УК РФ "Разглашение данных предварительного расследования". Речь идет как раз о материалах дела в отношении Сафронова. Экс-журналист был допрошен в качестве свидетеля по делу защитника, в связи с этим теперь адвокат и его доверитель фактически не могут общаться - мера пресечения Павлова запрещает ему взаимодействовать со свидетелями по собственному делу.
В середине июля Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт "Команды 29", вскоре после этого объединение решило прекратить работу из-за опасений уголовного преследования. Адвокаты называют вышеуказанные факторы целенаправленным давлением, препятствующим их профессиональной деятельности.