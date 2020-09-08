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https://ria.ru/20200908/sud-1576915592.html
Отставной военный получил 12,5 года колонии за госизмену
Мосгорсуд приговорил к 12 с половиной годам заключения капитана в запасе Андрея Жукова, его признали виновным в госизмене, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T10:55
2020-09-08T13:10
вооруженные силы рф
безопасность
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Мосгорсуд приговорил к 12 с половиной годам заключения капитана в запасе Андрея Жукова, его признали виновным в госизмене, сообщили РИА Новости в суде.Дело маркировано грифом "совершенно секретно", поэтому подробности не разглашаются. Известно только, что Жукова арестовали в 2018 году.Слушания в таких случаях обычно проходят в закрытом режиме, за последние несколько лет дела этой категории заканчивались для обвиняемых приговорами на сроки от шести до 22 лет колонии. Так, экс-полковник Центра информационной безопасности (ЦИБ) <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank">ФСБ</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mikhajjlov/" target="_blank">Сергей Михайлов</a> получил 22 года, а работник "<a href="http://ria.ru/organization_Laboratorija_Kasperskogo/" target="_blank">Лаборатории Касперского</a>" Руслан Стоянов — 14. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, их уличили в передаче иностранной спецслужбе некой информации — какой именно, официально не сообщалось. Двух других фигурантов того же дела — сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева и бизнесмена Георгия Фомченкова — приговорили к шести и семи годам колонии.Два месяца назад <a href="http://ria.ru/organization_Sankt_Peterburgskijj_gorodskojj_sud/" target="_blank">Санкт-Петербургский городской суд</a> приговорил военного эксперта Владимира Неелова к семи годам колонии строгого режима за госизмену: он передал немецкой консалтинговой фирме данные о процессе обучения и переподготовки оперативных сотрудников ФСБ. Неелов вину признал частично, заявив, что не считал информацию секретной.
https://radiosputnik.ria.ru/20200730/1575145287.html
Предателей Родины надо ставить к стенке, так как слив информации нашим потенциальным противникам, подвергают жизни миллионов людей.
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мало дали.
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РИА Новости
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60
вооруженные силы рф, безопасность, происшествия

Отставной военный получил 12,5 года колонии за госизмену

10:55 08.09.2020 (обновлено: 13:10 08.09.2020)
20252
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Здание Московского городского суда. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 12 с половиной годам заключения капитана в запасе Андрея Жукова, его признали виновным в госизмене, сообщили РИА Новости в суде.
Дело маркировано грифом "совершенно секретно", поэтому подробности не разглашаются. Известно только, что Жукова арестовали в 2018 году.
Слушания в таких случаях обычно проходят в закрытом режиме, за последние несколько лет дела этой категории заканчивались для обвиняемых приговорами на сроки от шести до 22 лет колонии.
Так, экс-полковник Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов получил 22 года, а работник "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов — 14. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, их уличили в передаче иностранной спецслужбе некой информации — какой именно, официально не сообщалось. Двух других фигурантов того же дела — сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева и бизнесмена Георгия Фомченкова — приговорили к шести и семи годам колонии.
Два месяца назад Санкт-Петербургский городской суд приговорил военного эксперта Владимира Неелова к семи годам колонии строгого режима за госизмену: он передал немецкой консалтинговой фирме данные о процессе обучения и переподготовки оперативных сотрудников ФСБ. Неелов вину признал частично, заявив, что не считал информацию секретной.
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416970426
Обсудить 16
Вооруженные силы РФБезопасностьПроисшествия
Популярные комментарии
Предателей Родины надо ставить к стенке, так как слив информации нашим потенциальным противникам, подвергают жизни миллионов людей.
8 сентября, 11:43
Фома НеверующийФома Неверующий
96120220
мало дали.
8 сентября, 10:58
Илья JlordИлья Jlord
99210020
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