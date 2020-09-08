https://ria.ru/20200908/sud-1576915592.html

Отставной военный получил 12,5 года колонии за госизмену

Мосгорсуд приговорил к 12 с половиной годам заключения капитана в запасе Андрея Жукова, его признали виновным в госизмене, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T10:55

2020-09-08T10:55

2020-09-08T13:10

вооруженные силы рф

безопасность

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Мосгорсуд приговорил к 12 с половиной годам заключения капитана в запасе Андрея Жукова, его признали виновным в госизмене, сообщили РИА Новости в суде.Дело маркировано грифом "совершенно секретно", поэтому подробности не разглашаются. Известно только, что Жукова арестовали в 2018 году.Слушания в таких случаях обычно проходят в закрытом режиме, за последние несколько лет дела этой категории заканчивались для обвиняемых приговорами на сроки от шести до 22 лет колонии. Так, экс-полковник Центра информационной безопасности (ЦИБ) <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank">ФСБ</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mikhajjlov/" target="_blank">Сергей Михайлов</a> получил 22 года, а работник "<a href="http://ria.ru/organization_Laboratorija_Kasperskogo/" target="_blank">Лаборатории Касперского</a>" Руслан Стоянов — 14. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, их уличили в передаче иностранной спецслужбе некой информации — какой именно, официально не сообщалось. Двух других фигурантов того же дела — сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева и бизнесмена Георгия Фомченкова — приговорили к шести и семи годам колонии.Два месяца назад <a href="http://ria.ru/organization_Sankt_Peterburgskijj_gorodskojj_sud/" target="_blank">Санкт-Петербургский городской суд</a> приговорил военного эксперта Владимира Неелова к семи годам колонии строгого режима за госизмену: он передал немецкой консалтинговой фирме данные о процессе обучения и переподготовки оперативных сотрудников ФСБ. Неелов вину признал частично, заявив, что не считал информацию секретной.

https://radiosputnik.ria.ru/20200730/1575145287.html

Фома Неверующий Предателей Родины надо ставить к стенке, так как слив информации нашим потенциальным противникам, подвергают жизни миллионов людей. 157

Илья Jlord мало дали. 154

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные силы рф, безопасность, происшествия