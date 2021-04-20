https://ria.ru/20210420/prigovor-1729170411.html

Суд признал приговор супругам из Калининграда за госизмену законным

Суд признал приговор супругам из Калининграда за госизмену законным

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор супругам Антонине Зиминой и Константину Антонцу по делу о госизмене, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T20:25

2021-04-20T20:25

2021-04-20T20:25

россия

калининградский областной суд

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

латвия

калининград

происшествия

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор супругам Антонине Зиминой и Константину Антонцу по делу о госизмене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Любовь Буданова."Суд оставил приговор без изменений", - рассказала собеседница агентства.Судебное заседание проходило в закрытом режиме.Калининградский областной суд 24 декабря 2020 года признал супругов виновными по статье 275 УК России (государственная измена). Зимина была приговорена к 13 годам колонии общего режима и штрафу в 100 тысяч рублей, Антонец - к 12,5 годам колонии строгого режима и такому же штрафу. Позднее Зимина подала прошение о помиловании президенту РФ.Суд установил, что Зимина была завербована латвийскими спецслужбами в 2012 году во время выезда за границу, в дальнейшем собирала и передавала им сведения, составляющие гостайну.С 2015 года Зимина, как выяснила ФСБ, привлекла к сотрудничеству с латвийскими спецслужбами своего мужа, который во время работы в министерстве экономики Калининградской области "похитил и совместно с Зиминой передал спецслужбам Латвии секретные сведения".Зимина ранее возглавляла некоммерческий "Балтийский центр диалога культур", Антонец - компанию по организации выставок, а до этого он работал юристом в региональном Минэкономики.Как сообщала газета "Коммерсант" со ссылкой на материалы дела, супругов обвиняли в передаче сотрудникам разведки Латвии секретных данных, связанных с особой экономической зоной Калининграда. Кроме того, им инкриминировалось раскрытие личности оперативника калининградского управления ФСБ, который был гостем у них на свадьбе.

https://ria.ru/20210413/gosizmena-1728059349.html

https://ria.ru/20210331/gosizmena-1603615025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, калининградский областной суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), латвия, калининград, происшествия