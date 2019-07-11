Арестованного Воробьева исключили из списка помощников полпреда

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Александр Воробьев, которого арестовали по подозрению в государственной измене, больше не значится среди помощников полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.

списке помощников Цуканова на сайте полпредства раньше значились Воробьев, Анна Ленская и Евгений Гурарий, а теперь остались только двое последних.

Официальным комментарием аппарата полпредства об отстранении Воробьева от должности РИА Новости пока не располагает.

ФСБ сообщила о задержании Воробьева 5 июля. Подробности уголовного дела не уточняются, но известно, что Воробьев в рамках гранта учился государственному управлению в Варшаве. Сейчас чиновник находится в СИЗО "Лефортово".

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, главе государства доложили о задержании Воробьева, но встреч с Цукановым по этому вопросу не проводилось.

Воробьев занимал руководящие должности в правительстве Калининградской области с 2010 по 2017 год. С 2018 года возглавил аппарат Цуканова, а затем стал его помощником.