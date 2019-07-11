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РИА Новости

Арестованного Воробьева исключили из списка помощников полпреда

Вчера, 11:40
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗадержанный Федеральной службой безопасности Александр Воробьев в Лефортовском суде Москвы. 5 июля 2019
Задержанный Федеральной службой безопасности Александр Воробьев в Лефортовском суде Москвы. 5 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Александр Воробьев, которого арестовали по подозрению в государственной измене, больше не значится среди помощников полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.
В списке помощников Цуканова на сайте полпредства раньше значились Воробьев, Анна Ленская и Евгений Гурарий, а теперь остались только двое последних.
Официальным комментарием аппарата полпредства об отстранении Воробьева от должности РИА Новости пока не располагает.
ФСБ сообщила о задержании Воробьева 5 июля. Подробности уголовного дела не уточняются, но известно, что Воробьев в рамках гранта учился государственному управлению в Варшаве. Сейчас чиновник находится в СИЗО "Лефортово".
Задержанный Федеральной службой безопасности Александр Воробьев в Лефортовском суде Москвы. 5 июля 2019
5 июля, 18:53
В полпредстве УФО заявили, что арестованный Воробьев работал в Москве
Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, главе государства доложили о задержании Воробьева, но встреч с Цукановым по этому вопросу не проводилось.
Воробьев занимал руководящие должности в правительстве Калининградской области с 2010 по 2017 год. С 2018 года возглавил аппарат Цуканова, а затем стал его помощником.
Судя по статистике Судебного департамента при Верховном суде, в последние годы за государственную измену сроки получают по четыре-шесть россиян ежегодно, но в 2016-м был всплеск — сразу 14 приговоров.
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