Россиянин Прозоров получил 14 лет колонии за госизмену

СПЧ запросил в СФ сведения о применении статьи "госизмена" Как отмечают правозащитники, в настоящее время в связи с уголовным делом против жительницы Смоленской области Светланы Давыдовой, обвиняемой в госизмене, вопросы правоприменительной практики в отношении этой статьи являются очень актуальными.