Россиянин Прозоров получил 14 лет колонии за госизмену

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима гражданина России Виктора Прозорова по делу о госизмене, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Ранее сообщалось, что Прозорова летом 2018 года арестовал Лефортовский суд Москвы по статье 275 УК, максимальная санкция по которой составляет 20 лет лишения свободы. Подробности дела не разглашаются из-за грифа "совершенно секретно".
"Суд назначил Прозорову наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в колонии строгого режима со штрафом в 200 тысяч рублей", — говорится релизе.
По данным интернет-издания "Фонтанка", Прозоров работал в севастопольском ЦКБ "Черноморец" в должности директора и главного конструктора.
Ранее в четверг стало известно, что срок за госизмену получил ученый из Новочеркасска Алексей Темирев: Ростовский областной суд дал ему 7,5 года колонии строгого режима. Его тоже арестовал летом 2018 года Лефортовский суд.
4 февраля 2015, 11:45СПЧ запросил в СФ сведения о применении статьи "госизмена"Как отмечают правозащитники, в настоящее время в связи с уголовным делом против жительницы Смоленской области Светланы Давыдовой, обвиняемой в госизмене, вопросы правоприменительной практики в отношении этой статьи являются очень актуальными.