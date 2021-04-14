https://ria.ru/20210414/prigovor-1728214529.html
Экс-помощник полпреда в УФО Воробьев получил 12,5 года за госизмену
Экс-помощник полпреда в УФО Воробьев получил 12,5 года за госизмену
Мосгорсуд признал бывшего помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьева виновным в государственной измене, сообщили РИА... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T12:30
2021-04-14T12:30
2021-04-14T14:47
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Мосгорсуд признал бывшего помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьева виновным в государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Его приговорили к 12 с половиной годам колонии строгого режима, а также лишили классного чина "действительный государственный советник третьего класса".Наказание оказалось немного меньше того, что запрашивал прокурор, — 13 лет колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.Воробьев в 2006-2008 годах работал в администрации города Гусева, затем юристом, с 2010 по 2017 год занимал руководящие должности в правительстве Калининградской области. В 2018 году возглавил аппарат полпреда президента в УФО Николая Цуканова, а затем стал его помощником. В чем именно состоит государственная измена, не раскрывается, но известно, что ранее Воробьев обучался государственному управлению в Варшаве.
https://ria.ru/20210413/gosizmena-1728059349.html
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