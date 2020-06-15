Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Президенту Арктической академии наук в Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.

"Митько находится под домашним арестом с февраля этого года", — напомнил юрист.

Обвинение считает, что 78-летний ученый передал секретные материалы спецслужбам Китая во время его поездки в эту страну, уточнил адвокат.

"Мы недавно вошли в это дело, сейчас знакомимся с материалами и обстоятельствами. У самого ученого и его жены есть подписка о неразглашении", — добавил Павлов.

Ученый будет находиться под домашним арестом до 10 октября, пока идет предварительное следствие.

Валерий Митько

Согласно информации ассоциации общественных организаций ветеранов ВМФ, Митько — капитан первого ранга запаса, начальник кафедры гидроакустики Военно-морской академии с 1990 года. Служил на Тихоокеанском флоте в должностях начальника радиотехнической службы — командира боевой части связи надводного корабля и атомной подводной лодки.

Митько — член-корреспондент Санкт-Петербургской инженерной академии, академик Российской академии естественных наук, член редколлегии журнала "Техническая акустика", член редакционного совета издательства "Судостроение".