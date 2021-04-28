https://ria.ru/20210428/gosizmena-1730346744.html
В Москве арестовали россиянина по делу о госизмене
В Москве арестовали россиянина по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Сергея Кабанова по делу о госизмене, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T16:34
2021-04-28T16:34
2021-04-28T17:44
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Сергея Кабанова по делу о госизмене, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.Обвиняемый останется под стражей до 28 июня.Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Подробности не раскрывают из-за секретности сведений.По статье 275 УК России Кабанову грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.Под госизменой подразумеваются, в частности, совершенные гражданами страны шпионаж, выдача гостайны иностранному государству или организации, оказание помощи другой стране в деятельности, направленной против безопасности России.За последние десять лет российские суды вынесли более 70 приговоров о госизмене, лишь малая часть из них — оправдательные. Большинство вердиктов пришлись на период с 2014 по 2016 год. Чаще всего осужденные были военными, силовиками или учеными, а также госслужащими.Среди последних громких дел о госизмене — процессы против бывшего журналиста, а ныне советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова и ученого из Центрального аэрогидродинамического института Анатолия Губанова. Первого обвиняют в передаче секретных данных об оборонно-промышленном комплексе спецслужбе одной из стран НАТО, второго, по данным источника РИА Новости, в передаче в Европу секретов о разработке гиперзвуковых технологий.
https://ria.ru/20210331/gosizmena-1603615025.html
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россия, москва, происшествия
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости.
Лефортовский суд Москвы
арестовал россиянина Сергея Кабанова по делу о госизмене, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
Обвиняемый останется под стражей до 28 июня.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Подробности не раскрывают из-за секретности сведений.
По статье 275 УК России Кабанову грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.
Под госизменой подразумеваются, в частности, совершенные гражданами страны шпионаж, выдача гостайны иностранному государству или организации, оказание помощи другой стране в деятельности, направленной против безопасности России.
За последние десять лет российские суды вынесли более 70 приговоров о госизмене, лишь малая часть из них — оправдательные. Большинство вердиктов пришлись на период с 2014 по 2016 год. Чаще всего осужденные были военными, силовиками или учеными, а также госслужащими.
Среди последних громких дел о госизмене — процессы против бывшего журналиста, а ныне советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова и ученого из Центрального аэрогидродинамического института Анатолия Губанова. Первого обвиняют в передаче секретных данных об оборонно-промышленном комплексе спецслужбе одной из стран НАТО, второго, по данным источника РИА Новости, в передаче в Европу секретов о разработке гиперзвуковых технологий.