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Советника гендиректора "Роскосмоса" задержали по статье о госизмене
В Москве задержали советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова, заявили в пресс-службе государственной корпорации. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T11:54
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
москва
происшествия
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Измена системе прикидывающейся государством. Дальше -больше.
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С 2010 года мужик работает корреспондентом в СМИ ингантах и вдруг в Роскосмос и сразу повязали ..Значит вели давно, специально предложили Роскосмос, тем более взяли за дело не связанное с Роскосмос. Молодцы чекисты, сажайте продажную либерду и дальше
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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задержание советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, москва, происшествия

Советника гендиректора "Роскосмоса" задержали по статье о госизмене

10:52 07.07.2020 (обновлено: 11:54 07.07.2020)
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© Фото : страница Ивана Сафронова на FacebookИван Сафронов
Иван Сафронов
© Фото : страница Ивана Сафронова на Facebook
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Москве задержали советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова, заявили в пресс-службе государственной корпорации.
Ему предъявили обвинение по статье 275 Уголовного кодекса "Госизмена". Уточняется, что задержание Сафронова не касается его работы в "Роскосмосе".
Иван Сафронов с 2010 по 2019-й был корреспондентом "Коммерсанта", затем стал спецкором газеты "Ведомости." На пост советника Дмитрия Рогозина по информационной политике его назначили в конце мая этого года.
Как отметил в комментарии для РИА Новости главный редактор "Коммерсанта" Владимир Желонкин, он не знает, с чем может быть связано задержание Сафронова. На вопрос о том, проходят ли в издании проверки, он ответил отрицательно.
По данным портала мировых судей Москвы, летом прошлого года правоохранительные органы пытались привлечь газету "Коммерсант" к ответственности за разглашение гостайны. К какой статье были претензии, не сообщается.
Тогда мировому судье участка номер 389 направили протокол по статье КоАП "Использование СМИ и интернета для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну". Заявление вернули составителю (причина не указана): как правило, суд так поступает, если неправильно составлены документы или же нарушена подсудность.
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Задержание советника гендиректора "Роскосмоса"РоскосмосМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Измена системе прикидывающейся государством. Дальше -больше.
7 июля, 11:07
НПНано Печенег
5200222
С 2010 года мужик работает корреспондентом в СМИ ингантах и вдруг в Роскосмос и сразу повязали ..Значит вели давно, специально предложили Роскосмос, тем более взяли за дело не связанное с Роскосмос. Молодцы чекисты, сажайте продажную либерду и дальше
7 июля, 11:21
Алесандр Бородин
1221003
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