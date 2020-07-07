https://ria.ru/20200707/1573993250.html
Советника гендиректора "Роскосмоса" задержали по статье о госизмене
В Москве задержали советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова, заявили в пресс-службе государственной корпорации. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T10:52
2020-07-07T11:54
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573993364_351:296:960:638_1400x0_80_0_0_a1f2c4d102a30ee37ae6c1a70376d6df.jpg
https://ria.ru/20190908/1558447397.html
Нано Печенег
Измена системе прикидывающейся государством. Дальше -больше.
31
Алесандр Бородин
С 2010 года мужик работает корреспондентом в СМИ ингантах и вдруг в Роскосмос и сразу повязали ..Значит вели давно, специально предложили Роскосмос, тем более взяли за дело не связанное с Роскосмос. Молодцы чекисты, сажайте продажную либерду и дальше
18
17
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573993364_351:296:960:638_1400x0_80_0_0_a1f2c4d102a30ee37ae6c1a70376d6df.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573993364_439:277:920:638_1400x0_80_0_0_5c1dcf6561d1833d794f879ceb6856a6.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573993364_503:265:876:638_1400x0_80_0_0_ae90e5cc855ffadca235cc680c299a03.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
задержание советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, москва, происшествия
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости.
В Москве
задержали советника гендиректора "Роскосмоса
" Ивана Сафронова, заявили в пресс-службе государственной корпорации.
Ему предъявили обвинение по статье 275 Уголовного кодекса "Госизмена". Уточняется, что задержание Сафронова не касается его работы в "Роскосмосе".
Иван Сафронов с 2010 по 2019-й был корреспондентом "Коммерсанта", затем стал спецкором газеты "Ведомости." На пост советника Дмитрия Рогозина
по информационной политике его назначили в конце мая этого года.
Как отметил в комментарии для РИА Новости главный редактор "Коммерсанта" Владимир Желонкин, он не знает, с чем может быть связано задержание Сафронова. На вопрос о том, проходят ли в издании проверки, он ответил отрицательно.
По данным портала мировых судей Москвы, летом прошлого года правоохранительные органы пытались привлечь газету "Коммерсант" к ответственности за разглашение гостайны. К какой статье были претензии, не сообщается.
Тогда мировому судье участка номер 389 направили протокол по статье КоАП "Использование СМИ и интернета для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну". Заявление вернули составителю (причина не указана): как правило, суд так поступает, если неправильно составлены документы или же нарушена подсудность.