Советника гендиректора "Роскосмоса" задержали по статье о госизмене

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Москве задержали советника гендиректора " Роскосмоса " Ивана Сафронова, заявили в пресс-службе государственной корпорации.

Ему предъявили обвинение по статье 275 Уголовного кодекса "Госизмена". Уточняется, что задержание Сафронова не касается его работы в "Роскосмосе".

Иван Сафронов с 2010 по 2019-й был корреспондентом "Коммерсанта", затем стал спецкором газеты "Ведомости." На пост советника Дмитрия Рогозина по информационной политике его назначили в конце мая этого года.

Как отметил в комментарии для РИА Новости главный редактор "Коммерсанта" Владимир Желонкин, он не знает, с чем может быть связано задержание Сафронова. На вопрос о том, проходят ли в издании проверки, он ответил отрицательно.

По данным портала мировых судей Москвы, летом прошлого года правоохранительные органы пытались привлечь газету "Коммерсант" к ответственности за разглашение гостайны. К какой статье были претензии, не сообщается.