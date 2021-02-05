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В Нижегородской области мужчину осудили на девять лет за госизмену
В Нижегородской области мужчину осудили на девять лет за госизмену
Обвиняемый в государственной измене гражданин РФ Алексей Валуев осужден на 9 лет колонии строгого режима, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T16:10
2021-02-05T16:10
2021-02-05T16:20
нижегородский областной суд
общество
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 фев - РИА Новости. Обвиняемый в государственной измене гражданин РФ Алексей Валуев осужден на 9 лет колонии строгого режима, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области."Приговор Нижегородского областного суда Валуеву: 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год. Приговор в законную силу не вступил", - сообщил собеседник агентства.Он уточнил, что Валуев осужден по статье 275 УК РФ (Государственная измена), материалы по делу находятся под грифом "секретно", поэтому нет никаких подробностей дела. Суд проходил в закрытом режиме.
https://radiosputnik.ria.ru/20210108/proisshestvie-1592345280.html
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нижегородский областной суд, общество, нижегородская область, происшествия