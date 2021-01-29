https://ria.ru/20210129/gosizmena-1595144173.html

Житель Псковской области получил семь лет колонии за госизмену

Житель Псковской области получил семь лет колонии за госизмену

Псковский областной суд приговорил житель города Печоры к семи годам колонии строгого режима по делу о госизмене, сообщили в объединенной пресс-службе судов... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T14:59

2021-01-29T14:59

2021-01-29T14:59

россия

псковский областной суд

псковская область

печоры

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Псковский областной суд приговорил житель города Печоры к семи годам колонии строгого режима по делу о госизмене, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона."За совершение преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы один год", - говорится в сообщении пресс-службы судов Псковской области.Уточняется, что подсудимый собирал и передавал представителям иностранных спецслужб сведения, составляющие государственную тайну. Другие подробности дела не приводятся.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленный законом срок.

https://ria.ru/20201224/gosizmena-1590715233.html

россия

псковская область

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россия, псковский областной суд, псковская область, печоры, происшествия