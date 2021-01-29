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Житель Псковской области получил семь лет колонии за госизмену
Житель Псковской области получил семь лет колонии за госизмену
Псковский областной суд приговорил житель города Печоры к семи годам колонии строгого режима по делу о госизмене, сообщили в объединенной пресс-службе судов... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T14:59
2021-01-29T14:59
россия
псковский областной суд
псковская область
печоры
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Псковский областной суд приговорил житель города Печоры к семи годам колонии строгого режима по делу о госизмене, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона."За совершение преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы один год", - говорится в сообщении пресс-службы судов Псковской области.Уточняется, что подсудимый собирал и передавал представителям иностранных спецслужб сведения, составляющие государственную тайну. Другие подробности дела не приводятся.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленный законом срок.
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россия, псковский областной суд, псковская область, печоры, происшествия

Житель Псковской области получил семь лет колонии за госизмену

14:59 29.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Псковский областной суд приговорил житель города Печоры к семи годам колонии строгого режима по делу о госизмене, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
"За совершение преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы один год", - говорится в сообщении пресс-службы судов Псковской области.
Уточняется, что подсудимый собирал и передавал представителям иностранных спецслужб сведения, составляющие государственную тайну. Другие подробности дела не приводятся.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленный законом срок.
Антонина Зимина - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
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В Калининграде супругов приговорили к 12,5 и 13 годам за госизмену
 
РоссияПсковский областной судПсковская областьПечорыПроисшествия
 
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