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Суд арестовал россиянина по делу о госизмене
Суд арестовал россиянина по делу о госизмене - РИА Новости, 12.08.2021
Суд арестовал россиянина по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы в четверг заключил в СИЗО Александра Куранова по делу о государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T16:54
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происшествия
москва
александр куранов
россия
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы в четверг заключил в СИЗО Александра Куранова по делу о государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Романова.Пока он находится в статусе подозреваемого. Других подробностей в суде не сообщили, поскольку дело маркировано грифом "совершенно секретно".Фамилия и инициалы задержанного такие же, как и у генерального директора, главного конструктора ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем" (НИПГС).На звонки РИА Новости на предприятии не ответили.На сайте НИПГС сообщается, что Куранов — гендиректор и генконструктор предприятия. Он специалист в области физики и химии плазмы. Там также указано, что Куранов участвует в международных ассоциациях, ведет работы по заказам многих стран мира.На протяжении длительного времени он организатор российско-американского Международного симпозиума "Термохимические и плазменные процессы в аэродинамике", проходящего в Санкт-Петербурге. Автор более 120 научных трудов, в том числе патентов и авторских свидетельств.
https://ria.ru/20210809/kamera-1745054437.html
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Ученого Куранова заводят в зал суда
Видео из суда, где по делу о госизмене арестовали занимавшегося гиперзвуком ученого Куранова.
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происшествия, москва, александр куранов, россия
16:54 12.08.2021 (обновлено: 22:51 12.08.2021)
 
Суд арестовал россиянина по делу о госизмене

В Москве арестовали россиянина Куранова, предположительно, гендиректора НИПГС, по делу о госизмене

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы в четверг заключил в СИЗО Александра Куранова по делу о государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Романова.
Пока он находится в статусе подозреваемого. Других подробностей в суде не сообщили, поскольку дело маркировано грифом "совершенно секретно".
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Фамилия и инициалы задержанного такие же, как и у генерального директора, главного конструктора ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем" (НИПГС).
На звонки РИА Новости на предприятии не ответили.
На сайте НИПГС сообщается, что Куранов — гендиректор и генконструктор предприятия. Он специалист в области физики и химии плазмы. Там также указано, что Куранов участвует в международных ассоциациях, ведет работы по заказам многих стран мира.
На протяжении длительного времени он организатор российско-американского Международного симпозиума "Термохимические и плазменные процессы в аэродинамике", проходящего в Санкт-Петербурге. Автор более 120 научных трудов, в том числе патентов и авторских свидетельств.
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