https://ria.ru/20210812/kuranov-1745507604.html

Суд арестовал россиянина по делу о госизмене

Суд арестовал россиянина по делу о госизмене - РИА Новости, 12.08.2021

Суд арестовал россиянина по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы в четверг заключил в СИЗО Александра Куранова по делу о государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T16:54

2021-08-12T16:54

2021-08-12T22:51

происшествия

москва

александр куранов

россия

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы в четверг заключил в СИЗО Александра Куранова по делу о государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Романова.Пока он находится в статусе подозреваемого. Других подробностей в суде не сообщили, поскольку дело маркировано грифом "совершенно секретно".Фамилия и инициалы задержанного такие же, как и у генерального директора, главного конструктора ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем" (НИПГС).На звонки РИА Новости на предприятии не ответили.На сайте НИПГС сообщается, что Куранов — гендиректор и генконструктор предприятия. Он специалист в области физики и химии плазмы. Там также указано, что Куранов участвует в международных ассоциациях, ведет работы по заказам многих стран мира.На протяжении длительного времени он организатор российско-американского Международного симпозиума "Термохимические и плазменные процессы в аэродинамике", проходящего в Санкт-Петербурге. Автор более 120 научных трудов, в том числе патентов и авторских свидетельств.

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Ученого Куранова заводят в зал суда Видео из суда, где по делу о госизмене арестовали занимавшегося гиперзвуком ученого Куранова. 2021-08-12T16:54 true PT0M12S

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происшествия, москва, александр куранов, россия