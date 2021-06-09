https://ria.ru/20210609/golubkin-1736286988.html
Суд оставил ученого Голубкина в СИЗО по делу о госизмене
Суд оставил ученого Голубкина в СИЗО по делу о госизмене - РИА Новости, 09.06.2021
Суд оставил ученого Голубкина в СИЗО по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы в среду продлил срок содержания в СИЗО ученому ЦАГИ и профессору МФТИ Валерию Голубкину, обвиняемому в государственной измене, сообщил... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T13:32
2021-06-09T13:32
2021-06-09T13:32
анатолий губанов
россия
александр тимошенко
цаги имени н. е. жуковского
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы в среду продлил срок содержания в СИЗО ученому ЦАГИ и профессору МФТИ Валерию Голубкину, обвиняемому в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Тимошенко.Голубкин, находясь в СИЗО, переболел COVID-19. По словам его адвокат, болезнь серьезно сказалась на здоровье пожилого человека: врачи тюремной больницы зафиксировали проблемы с сердечно-сосудистой системой.Ранее защитник Голубкина сообщил РИА Новости, что учёный не считает себя причастным к государственной измене. О его аресте Лефортовским судом стало известно 13 апреля.Доктор технических наук Голубкин – сотрудник Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ведущий в России и один из крупнейших в мире центров авиационной науки) и профессор Московского физико-технического института.Ученый занимается проблематикой гиперзвуковых технологий – в научной электронной библиотеке Elibrary значится 119 публикаций с его участием.В конце минувшего года был арестован по делу о госизмене его коллега по институту - Анатолий Губанов, также совмещавший преподавание в МФТИ с научной работой в ЦАГИ. Оба ученых занимаются темами работы авиационной техники на сверхзвуковых и гиперзвуковых режимах, но связаны ли их уголовные дела, на данный момент неясно.Как заявлял РИА Новости информированный источник, следствие ФСБ обвиняет Губанова в передаче одной из европейских стран секретных сведений в рамках международного проекта по разработке гиперзвукового гражданского самолета HEXAFLY-INT (High-Speed Experimental Fly Vehicles.Официально фабула этого дела, как и большинства других дел о госизмене, не раскрывается из-за секретности.
https://ria.ru/20210513/osvobozhdenie-1732195117.html
https://ria.ru/20210428/gosizmena-1730346744.html
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анатолий губанов, россия, александр тимошенко, цаги имени н. е. жуковского, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия