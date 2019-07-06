Подозреваемого в госизмене помощника полпреда поместили в "Лефортово"

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Помощника полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Александра Воробьева поместили в карантинную камеру следственного изолятора "Лефортово", рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

По его словам, Воробьев сидит пока один. "Его переодели в черную тюремную робу, пока его вещи находятся на дезинфекции", — сказал Мельников. Он добавил, что старый телевизор в камере не работает, потому что не может принимать цифровой сигнал.

По словам Мельникова, Воробьеву выдали книгу Вадима Денисова "Герои нашего племени".

"Он с некоторым возмущением заметил, что в ней говорится о развале России", — рассказал собеседник агентства.

Он также отметил, что Воробьеву, несмотря на позднее время прибытия в СИЗО, принесли ужин: картофельное пюре и рыбу. "На питание арестант не жалуется, но заявил, что по состоянию здоровья нуждается в дробном питании", — сказал Мельников, добавив, что ОНК рекомендовала взять на контроль состояние здоровья арестованного и вывезти его на прием к медику для назначения необходимой диеты и препаратов.

Как сообщала ФСБ, Воробьева задержали 4 июля. Что именно ему вменяется, пока не уточняется. На следующий день Лефортовский суд санкционировал его арест — Воробьев останется под стражей до 4 сентября. Защита намерена обжаловать это решение.

Судебное заседание, за исключением начала процесса, проходило в закрытом режиме в целях сохранения тайны следствия, а подозреваемый находился в клетке в маске. По статье "Государственная измена" ему грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.

Воробьев родился 30 апреля 1980 года. Окончил Гусевский сельскохозяйственный техникум и Московский психолого-социальный институт, а также National School of Public Administration в Варшаве. С 2010 по 2017 год занимал руководящие должности в правительстве Калининградской области. С января 2018-го управлял аппаратом помощника президента России Николая Цуканова, а через полгода, когда тот стал полпредом в УФО, занял должность его помощника.