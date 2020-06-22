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Задержанного за госизмену курского подполковника арестовали в Москве
Лефортовский суд Москвы заключил под стражу начальника районного отдела полиции в Курской области – ему вменяют государственную измену в пользу Украины,... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T15:56
задержание курского полицейского за госизмену
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
курская область
украина
происшествия
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москва
курская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
задержание курского полицейского за госизмену, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, курская область, украина, происшествия

Задержанного за госизмену курского подполковника арестовали в Москве

14:18 22.06.2020 (обновлено: 15:56 22.06.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы заключил под стражу начальника районного отдела полиции в Курской области – ему вменяют государственную измену в пользу Украины, сообщила РИА новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
В СИЗО подполковника Дмитрия Борзенкова отправили еще в субботу, но известно об этом стало только сейчас, после того, как о разоблачении шпиона объявила ФСБ.
"Постановлением Лефортовского районного суда Москвы от 20 июня в отношении Борзенкова Дмитрия Александровича … избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства.
Борзенков останется в СИЗО как минимум до 18 августа. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
По данным контрразведки, Борзенков "был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений" Службы безопасности Украины и "собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну".
Врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрий Борзенков
Вчера, 14:06
Задержанного по подозрению в госизмене отстранили от должности
11314042
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Задержание курского полицейского за госизменуФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваКурская областьУкраинаПроисшествия
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