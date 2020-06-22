https://ria.ru/20200622/1573302475.html
Задержанного за госизмену курского подполковника арестовали в Москве
Лефортовский суд Москвы заключил под стражу начальника районного отдела полиции в Курской области – ему вменяют государственную измену в пользу Украины,... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T14:18
2020-06-22T15:56
задержание курского полицейского за госизмену
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
курская область
украина
происшествия
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https://ria.ru/20200622/1573300806.html
москва
курская область
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/151500/99/1515009924_0:141:1365:909_1400x0_80_0_0_169db711e96948df4ee80c6c2e961a6c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
задержание курского полицейского за госизмену, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, курская область, украина, происшествия