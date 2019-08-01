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РИА Новости

Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в госизмене юриста

Вчера, 10:27
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг признал законным заключение под стражу юриста Константина Антонца, обвиняемого в государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
Антонец – муж экс-главы "Балтийского центра диалога культур" Антонины Зиминой, арестованной прошлым летом тоже за госизмену. Фабула в обоих случаях не сообщается из-за секретности.
"Постановление Лефортовского суда оставлено без изменения", - заявили в пресс-службе. Дело слушалось в закрытом от прессы режиме.
Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Антонец значится руководителем центра, занимающимся организацией выставок и конференций. До этого он работал юристом в министерстве экономики правительства Калининградской области.
Кроме того, недавно за госизмену был арестован еще один выходец из властных структур Калининградской области – уже бывший помощник полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александр Воробьев. В калининградском правительстве он работал в 2010-2017 годы.
Связаны ли дела Зиминой, Антонца и Воробьева, неясно.
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