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В Кремле ответили на вопрос о смерти ученого, обвиняемого в госизмене
В Кремле ответили на вопрос о смерти ученого, обвиняемого в госизмене
В Кремле заявили, что обстоятельства смерти ученого Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, им неизвестны, поэтому в данном случае осуждать следственные... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T14:22
2021-04-30T14:22
виктор кудрявцев
роскосмос
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
цниимаш
иван павлов
дмитрий песков
происшествия
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В Кремле заявили, что обстоятельства смерти ученого Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, им неизвестны, поэтому в данном случае осуждать следственные органы неправильно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в четверг стало известно, что умер ученый Виктор Кудрявцев, обвиняемый в госизмене. Сотрудник ЦНИИмаша Кудрявцев был арестован в июле 2018 года. По версии следствия, он отправлял секретные данные в Фон-Кармановский институт гидродинамики (Бельгия), являющийся научно-исследовательским центром НАТО, с которым ЦНИИмаш реализовывал совместный проект. Следствие использовало письмо из почты Кудрявцева о грин-карте в качестве одного из оснований для его заключения в СИЗО. Защита назвала это сообщение обыкновенным спамом. В сентябре 2019 года Кудрявцев был отпущен из СИЗО под подписку о невыезде. Позднее из-за его болезни следователь приостановил предварительное расследование по делу.В пятницу журналист, задавая вопрос Пескову, заметил, что задержанный в пятницу адвокат Иван Павлов (который является основным адвокатом по делу советника "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене) работал по многим уголовным делам, в том числе, связанным с защитой тех, кто обвинялся в нарушении государственной тайны, и одним из таких было дело ученого Кудрявцева, который умер на днях после того, как провел больше года в СИЗО, однако ему в итоге не было предъявлено никаких обвинений. На вопрос о том, не бросают ли подобные дела тень на работу следственных отделов ФСБ, "которые человека, можно сказать, уморили в тюрьме", Песков сказал: "Нет, не бросают, я бы не стал употреблять такие слова".На вопрос о том, запросит ли президент РФ информацию о деле Павлова, Песков сказал: "Мне неизвестно, есть ли такое намерение у президента, этим занимаются специальные ведомства, и если будет повод для доклада главы государства, они сделают этот доклад".Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова коллеги задержанного юриста Евгения Смирнова о том, что Павлову поступали угрозы от следователя ФСБ, которого впоследствии задержали, Песков сказал: "Я, честно говоря, не знаю, кто есть Смирнов и откуда у него информация"."Не знаю, соответствует ли это действительности, было ли это действительно так, я не знаю, что вменяется в вину Павлову, поэтому я не в состоянии ответить на ваш вопрос", - сказал пресс-секретарь президента РФ.Песков также посоветовал обратиться по этому вопросу в ЦОС ФСБ.В пятницу утром стало известно, что ФСБ задержала Павлова, который является основным адвокатом по делу советника "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.
https://ria.ru/20210429/kudryavtsev-1730584821.html
https://ria.ru/20210428/gosizmena-1730346744.html
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виктор кудрявцев, роскосмос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), цниимаш, иван павлов, дмитрий песков, происшествия

В Кремле ответили на вопрос о смерти ученого, обвиняемого в госизмене

14:22 30.04.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В Кремле заявили, что обстоятельства смерти ученого Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, им неизвестны, поэтому в данном случае осуждать следственные органы неправильно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в четверг стало известно, что умер ученый Виктор Кудрявцев, обвиняемый в госизмене. Сотрудник ЦНИИмаша Кудрявцев был арестован в июле 2018 года. По версии следствия, он отправлял секретные данные в Фон-Кармановский институт гидродинамики (Бельгия), являющийся научно-исследовательским центром НАТО, с которым ЦНИИмаш реализовывал совместный проект. Следствие использовало письмо из почты Кудрявцева о грин-карте в качестве одного из оснований для его заключения в СИЗО. Защита назвала это сообщение обыкновенным спамом. В сентябре 2019 года Кудрявцев был отпущен из СИЗО под подписку о невыезде. Позднее из-за его болезни следователь приостановил предварительное расследование по делу.
Виктор Кудрявцев в суде - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
29 апреля, 21:06
Умер ученый Виктор Кудрявцев, которого обвиняли в госизмене
В пятницу журналист, задавая вопрос Пескову, заметил, что задержанный в пятницу адвокат Иван Павлов (который является основным адвокатом по делу советника "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене) работал по многим уголовным делам, в том числе, связанным с защитой тех, кто обвинялся в нарушении государственной тайны, и одним из таких было дело ученого Кудрявцева, который умер на днях после того, как провел больше года в СИЗО, однако ему в итоге не было предъявлено никаких обвинений. На вопрос о том, не бросают ли подобные дела тень на работу следственных отделов ФСБ, "которые человека, можно сказать, уморили в тюрьме", Песков сказал: "Нет, не бросают, я бы не стал употреблять такие слова".

"Мы не знаем причину смерти – раз, не знаем обстоятельств – два, поэтому я не соглашусь с вами и не готов использовать какие-то в данном случае осуждающие слова. Дело в том, что там речь идет об обвинениях в измене. Это очень серьезное обвинение, и каждый раз это особый режим и следственных действий, и процесс в закрытом режиме зачастую проходит, это особые кейсы, и не имея информации я воздержусь от каких-то трактовок или каких-то комментариев", - сказал Песков.

На вопрос о том, запросит ли президент РФ информацию о деле Павлова, Песков сказал: "Мне неизвестно, есть ли такое намерение у президента, этим занимаются специальные ведомства, и если будет повод для доклада главы государства, они сделают этот доклад".
Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова коллеги задержанного юриста Евгения Смирнова о том, что Павлову поступали угрозы от следователя ФСБ, которого впоследствии задержали, Песков сказал: "Я, честно говоря, не знаю, кто есть Смирнов и откуда у него информация".
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"Не знаю, соответствует ли это действительности, было ли это действительно так, я не знаю, что вменяется в вину Павлову, поэтому я не в состоянии ответить на ваш вопрос", - сказал пресс-секретарь президента РФ.
Песков также посоветовал обратиться по этому вопросу в ЦОС ФСБ.
В пятницу утром стало известно, что ФСБ задержала Павлова, который является основным адвокатом по делу советника "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.
 
Виктор КудрявцевРоскосмосФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ЦНИИМАШИван ПавловДмитрий ПесковПроисшествия
 
 
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