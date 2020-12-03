https://ria.ru/20201203/gosizmena-1587557625.html

В Москве арестовали подозреваемого в госизмене мужчину

В Москве арестовали подозреваемого в госизмене мужчину

В Москве арестовали гражданина России Анатолия Губанова по подозрению в государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T18:28

2020-12-03T18:28

2020-12-04T05:02

москва

происшествия

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Москве арестовали гражданина России Анатолия Губанова по подозрению в государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Лефортовским районным судом Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого в государственной измене гражданина России Губанова Анатолия Александровича", — сказал собеседник агентства.Фабулу дела не раскрыли из-за секретности изложенных в нем сведений.По этой статье мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.Как следует из информации на сайте электронной библиотеки elibrary, Анатолий Губанов работает в Центральном аэрогидродинамическом институте и занимается изучением работы авиационной техники на сверхзвуковых и гиперзвуковых режимах. В базе данных за ним числятся 119 научных работ на русском и английском языках, индекс Хирша у ученого равен пяти.

https://ria.ru/20201123/izmena-1585960833.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия