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В Москве арестовали подозреваемого в госизмене мужчину
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене мужчину
В Москве арестовали гражданина России Анатолия Губанова по подозрению в государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T18:28
2020-12-03T18:28
2020-12-04T05:02
москва
происшествия
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Москве арестовали гражданина России Анатолия Губанова по подозрению в государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Лефортовским районным судом Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого в государственной измене гражданина России Губанова Анатолия Александровича", — сказал собеседник агентства.Фабулу дела не раскрыли из-за секретности изложенных в нем сведений.По этой статье мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.Как следует из информации на сайте электронной библиотеки elibrary, Анатолий Губанов работает в Центральном аэрогидродинамическом институте и занимается изучением работы авиационной техники на сверхзвуковых и гиперзвуковых режимах. В базе данных за ним числятся 119 научных работ на русском и английском языках, индекс Хирша у ученого равен пяти.
https://ria.ru/20201123/izmena-1585960833.html
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москва, происшествия
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости.
В Москве
арестовали гражданина России Анатолия Губанова по подозрению в государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Лефортовским районным судом Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого в государственной измене гражданина России Губанова Анатолия Александровича", — сказал собеседник агентства.
Фабулу дела не раскрыли из-за секретности изложенных в нем сведений.
По этой статье мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.
Как следует из информации на сайте электронной библиотеки elibrary, Анатолий Губанов работает в Центральном аэрогидродинамическом институте и занимается изучением работы авиационной техники на сверхзвуковых и гиперзвуковых режимах. В базе данных за ним числятся 119 научных работ на русском и английском языках, индекс Хирша у ученого равен пяти.