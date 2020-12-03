Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201203/gosizmena-1587557625.html
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене мужчину
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене мужчину
В Москве арестовали гражданина России Анатолия Губанова по подозрению в государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T18:28
2020-12-04T05:02
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149042/83/1490428311_0:230:2831:1822_1400x0_80_0_0_1c068f228926705ad38e605159b00d66.jpg
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Москве арестовали гражданина России Анатолия Губанова по подозрению в государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Лефортовским районным судом Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого в государственной измене гражданина России Губанова Анатолия Александровича", — сказал собеседник агентства.Фабулу дела не раскрыли из-за секретности изложенных в нем сведений.По этой статье мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.Как следует из информации на сайте электронной библиотеки elibrary, Анатолий Губанов работает в Центральном аэрогидродинамическом институте и занимается изучением работы авиационной техники на сверхзвуковых и гиперзвуковых режимах. В базе данных за ним числятся 119 научных работ на русском и английском языках, индекс Хирша у ученого равен пяти.
https://ria.ru/20201123/izmena-1585960833.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/149042/83/1490428311_100:0:2831:2048_1400x0_80_0_0_929b7410cdefda4b81d95844e43a22bf.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, происшествия

В Москве арестовали подозреваемого в госизмене мужчину

18:28 03.12.2020 (обновлено: 05:02 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Москве арестовали гражданина России Анатолия Губанова по подозрению в государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Лефортовским районным судом Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого в государственной измене гражданина России Губанова Анатолия Александровича", — сказал собеседник агентства.
Фабулу дела не раскрыли из-за секретности изложенных в нем сведений.
По этой статье мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.
Как следует из информации на сайте электронной библиотеки elibrary, Анатолий Губанов работает в Центральном аэрогидродинамическом институте и занимается изучением работы авиационной техники на сверхзвуковых и гиперзвуковых режимах. В базе данных за ним числятся 119 научных работ на русском и английском языках, индекс Хирша у ученого равен пяти.
Ученый-физик из Томска Александр Луканин - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
23 ноября, 17:57
Следствие попросило продлить арест ученому, обвиняемому в госизмене
 
МоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:04В Москве еще 6891 пациент вылечился от коронавируса
09:04В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:57Названы регионы с самыми высокими зарплатами
08:55На военной базе Форт-Брэгг в США нашли тела двух человек
08:50Половину поверхности пилонов моста на остров Русский очистили ото льда
08:49Российское посольство обвинило норвежскую спецслужбу в запугивании людей
08:49Центробанк отозвал лицензию у "Евроазиатского Инвестиционного Банка"
08:43Раскрыта новая схема кражи денег с банковских карт
08:29Почти каждый десятый россиянин готов привиться от COVID-19, показал опрос
08:24В Японии от коронавируса впервые умер человек младше 20 лет
08:15Роскачество выяснило, как россияне выбирают вино
08:12Образцы вакцины "Спутник V" доставили в Узбекистан
08:06Трамп пообещал заблокировать проект оборонного бюджета США
08:06Минпромторг: объем выпуска "Спутник V" скоро достигнет двух миллионов доз
08:01В Москве стартовала электронная запись на вакцинацию от коронавируса
08:00Состояние моря будут комплексно анализировать по снимкам из космоса
07:34Мурашко: РФ осуждает попытки политизировать вопрос вакцинации от COVID-19
07:17New York Times назвала фигурантов расследования о помилованиях в США
07:15Самолет вернулся в аэропорт на Камчатке из-за трещины на лобовом стекле
07:10В "Царицыно" нашли нарушение санитарных норм против COVID-19
Лента новостейМолния