https://ria.ru/20200622/1573300806.html
Задержанного по подозрению в госизмене отстранили от должности
Сотрудник УМВД по Курской области, заподозренный в госизмене, отстранен от должности, сообщила РИА Новости представитель ведомства. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T14:06
2020-06-22T15:57
задержание курского полицейского за госизмену
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
курская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573298465_0:47:1024:623_1400x0_80_0_0_9c2c748f7c4cce128780b6cea88b9908.jpg
https://ria.ru/20200615/1572963331.html
украина
курская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573298465_0:47:1024:623_1400x0_80_0_0_9c2c748f7c4cce128780b6cea88b9908.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573298465_0:0:1024:768_1400x0_80_0_0_4e43708d4a24fe7836e98ed9b540a4fe.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573298465_126:0:894:768_1400x0_80_0_0_5f03fb066d308ca4b7d0024e834df76b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
задержание курского полицейского за госизмену, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, министерство внутренних дел рф (мвд россии), курская область, происшествия