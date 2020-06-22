Задержанного по подозрению в госизмене отстранили от должности

"Он в настоящий момент отстранен от должности", - сказала собеседница.

Представитель ведомства отметила, что Борзенков работал в должности начальника ОМВД России по Золотухинскому району с 15 апреля 2020 года.

"Это была плановая ротация кадров. У него были достаточно приличные показатели работы, и он был переведен в подразделение чуть больше по территории, до этого работал начальником отдела полиции Солнцевского района", - добавила собеседница.