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Задержанного по подозрению в госизмене отстранили от должности
Сотрудник УМВД по Курской области, заподозренный в госизмене, отстранен от должности, сообщила РИА Новости представитель ведомства. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T15:57
задержание курского полицейского за госизмену
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
курская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
задержание курского полицейского за госизмену, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, министерство внутренних дел рф (мвд россии), курская область, происшествия

Задержанного по подозрению в госизмене отстранили от должности

14:06 22.06.2020 (обновлено: 15:57 22.06.2020)
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© Фото : УМВД России по Курской областиВрио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрий Борзенков
Врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрий Борзенков
© Фото : УМВД России по Курской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Сотрудник УМВД по Курской области, заподозренный в госизмене, отстранен от должности, сообщила РИА Новости представитель ведомства.
"Он в настоящий момент отстранен от должности", - сказала собеседница.
Она отметила, что запущена процедура увольнения сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.
Представитель ведомства отметила, что Борзенков работал в должности начальника ОМВД России по Золотухинскому району с 15 апреля 2020 года.
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"Это была плановая ротация кадров. У него были достаточно приличные показатели работы, и он был переведен в подразделение чуть больше по территории, до этого работал начальником отдела полиции Солнцевского района", - добавила собеседница.
Ранее ФСБ сообщила, что начальник районного отдела полиции в Курской области Дмитрий Борзенков задержан за передачу секретных сведений, составляющих гостайну, Службе безопасности Украины.
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Задержание курского полицейского за госизменуФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)УкраинаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Курская областьПроисшествия
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