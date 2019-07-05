Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-05T17:34Z
https://ria.ru/20190705/1556255049.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155624/92/1556249219_0:0:2221:1249_1036x0_80_0_0_e6db076f252e3555ffad458b68abf0e2.jpg
РИА Новости

Юрист прокомментировал арест помощника уральского полпреда

Вчера, 17:34
745
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗадержанный Федеральной службой безопасности подозреваемый в государственной измене россиянин Александр Воробьев (второй слева) в Лефортовском суде Москвы
Задержанный Федеральной службой безопасности подозреваемый в государственной измене россиянин Александр Воробьев (второй слева) в Лефортовском суде Москвы
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Задержанный Федеральной службой безопасности подозреваемый в государственной измене россиянин Александр Воробьев (второй слева) в Лефортовском суде Москвы
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Помощник полпреда президента в Уральском федеральном округе Александр Воробьев, учитывая статус его должности, не имел шансов избежать заключения под стражу после задержания по подозрению в госизмене, заявил РИА Новости юрист юридической компании Barton Илья Карташов.
В пятницу ФСБ сообщила о задержании Воробьева по статье 275 УК РФ (государственная измена). Служба ходатайствовала в Лефортовском суде Москвы о его аресте, и там выяснилось, что подозреваемый - помощник полпреда президента в УФО Николая Цуканова. Воробьев заключен под стражу на два месяца.
Задержанный Федеральной службой безопасности Александр Воробьев в Лефортовском суде Москвы. 5 июля 2019
Вчера, 16:49
Защита помощника уральского полпреда обжалует его арест
"Ожидаемый результат. Статья 275 УК РФ в качестве наказания предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы, что в совокупности с пристальным вниманием общественности и высоким положением задержанного почти не оставляли шансов на избрание меры пресечения, не связанной с лишением свободы", - сказал Карташов.
Судя по статистике судебного департамента при Верховном суде, последние годы за государственную измену сроки получают по четыре-шесть россиян, но в 2016-м был всплеск - сразу 14 приговоров. Ни одного оправдательного приговора за эти годы не вынесено.
Как сообщается на сайте УФО, Воробьев родился 30 апреля 1980 года, с 2010 по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области. С января 2018 года работал в должности руководителя аппарата помощника президента РФ Николая Цуканова (с июня 2018 года - полпред президента в УФО), помощником полпреда был назначен в июле 2018 года.
1112100
Обсудить 0
ФСБ РФМоскваРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Задержанный Федеральной службой безопасности Александр Воробьев в Лефортовском суде Москвы. 5 июля 2019
В полпредстве УФО заявили, что арестованный Воробьев работал в Москве
РИА
Новости
Арестованный по подозрению в госизмене помощник Цуканова обучался в Польше
НПЗ в Германии приостановил прием нефти из России, сообщили СМИ
Задержанный Федеральной службой безопасности Александр Воробьев в Лефортовском суде Москвы. 5 июля 2019
Суд арестовал помощника полпреда президента по делу о госизмене
Лента
новостей
Здание Федеральной антимонопольной службы Росси
ФАС выявила медицинский картель, спонсирующий религиозную организацию
Флаг на здании Центрального банка РФ
ЦБ устранил ошибку с банкоматами, которую использовали мошенники
Российский театр драмы имени Ф. Волкова в Ярославле
Ярославский театр после скандала будет долго залечивать раны, считают в ОП
В Москве арестовали основателя организации "Домашние деньги"
Задержанный Федеральной службой безопасности Александр Воробьев в Лефортовском суде Москвы. 5 июля 2019
Защита помощника уральского полпреда обжалует его арест
Задержанный Федеральной службой безопасности Александр Воробьев (справа на первом плане) в Лефортовском суде Москвы
Задержанный по делу о госизмене оказался помощником полпреда президента
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты детей. 4 июля 2019
Кудрин раскритиковал покупку "Татнефтью" сети АЗС у финской компании
Снос здания ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
Польский суд экстрадирует в Россию совладельца "Зимней вишни"
В природе существуют различные породы пчел, в том числе и отечественные: среднерусские и карпатские
В Ульяновской области назвали предварительную причину массовой гибели пчел
В Польше экс-чиновника осудили "за работу на российскую разведку"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Исследование: средний лимит по кредитным картам в России вырос на 10,4%
03:29Психологи рассказали, как быть счастливым
03:16В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах на 25%
03:13Названа стоимость создания российского космического телескопа "Спектр-М"
03:09В Гватемале запросили длительные тюремные сроки для родных президента
03:09Источник рассказал об особенностях новейшей огнеметной системы "Тосочка"
02:48В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
02:39Двух экс-президентов Сальвадора освободили от ответственности за хищения
02:34США не готовы к конструктивному разговору по ДРСМД, заявил российский посол
02:27Российский посол в США прокомментировал приглашение Трампа на юбилей Победы
02:15Посол в США отметил актуальность диалога по стратегической безопасности
02:14В США будут множиться небылицы о "вмешательстве" России, допускает Антонов
02:13Порошенко снял в банке 34 миллиона долларов наличными
02:08Кузнецова пообещала контролировать ситуацию с избитой в Ингушетии девочкой
01:51Антонов надеется на выправление кризисной ситуации в отношениях с США
01:42Эрдоган призвал прекратить атаки сил Хафтара на Триполи
01:38Минюст США попросил изъять у наркобарона Коротышки 12 миллиардов долларов
01:36Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине
01:33В Ингушетии проверят органы опеки в связи с делом об избитой девочке
01:30Врач рассказал о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Лента новостейМолния