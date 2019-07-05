Юрист прокомментировал арест помощника уральского полпреда

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Помощник полпреда президента в Уральском федеральном округе Александр Воробьев, учитывая статус его должности, не имел шансов избежать заключения под стражу после задержания по подозрению в госизмене, заявил РИА Новости юрист юридической компании Barton Илья Карташов.

В пятницу ФСБ сообщила о задержании Воробьева по статье 275 УК РФ (государственная измена). Служба ходатайствовала в Лефортовском суде Москвы о его аресте, и там выяснилось, что подозреваемый - помощник полпреда президента в УФО Николая Цуканова. Воробьев заключен под стражу на два месяца.

"Ожидаемый результат. Статья 275 УК РФ в качестве наказания предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы, что в совокупности с пристальным вниманием общественности и высоким положением задержанного почти не оставляли шансов на избрание меры пресечения, не связанной с лишением свободы", - сказал Карташов.

Судя по статистике судебного департамента при Верховном суде, последние годы за государственную измену сроки получают по четыре-шесть россиян, но в 2016-м был всплеск - сразу 14 приговоров. Ни одного оправдательного приговора за эти годы не вынесено.